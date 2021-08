Obama a raté une opportunité de “transition” en Afghanistan, selon un général de l’armée à la retraite

in

Avec une implication militaire américaine en Afghanistan pendant deux décennies, quatre présidents partagent au moins une partie du blâme pour la catastrophe meurtrière de Kaboul la semaine dernière, a déclaré un général de l’armée à la retraite.

Mais l’un de ces présidents – Barack Obama – a raté un “moment de transition” hors de la nation asiatique il y a près d’une décennie, prolongeant ainsi le temps des troupes américaines dans le pays de 10 ans supplémentaires, a déclaré le général de division à la retraite Dana Pittard.

L’Afghanistan était “l’endroit où al-Qaïda a élaboré le plan de frapper l’Amérique et les tours jumelles. Nous sommes allés là-bas pour les bonnes raisons”, a rappelé Pittard la semaine dernière dans une interview avec Border Report, deux semaines seulement avant que les États-Unis ne fêtent leurs 20 ans. des attaques terroristes ont mis fin à quelque 3 000 vies à New York, dans la région de Washington, DC et dans un champ de l’ouest de la Pennsylvanie.

D’ANCIENS FONCTIONNAIRES D’OBAMA HAMMERING BIDEN SUR L’AFGHANISTAN MIS EN ÉVIDENCE DANS L’ANNONCE RNC TRADITIONNELLE

Le président Obama de l’époque annonce la mort d’Oussama ben Laden depuis la East Room de la Maison Blanche à Washington en 2011. (Associated Press)

C’est l’ancien président George W. Bush qui a lancé l’opération en Afghanistan, en réponse aux attaques terroristes, parce que la nation asiatique était considérée comme un refuge pour les terroristes.

APRÈS LES ATTAQUES DE KABOUL, LES ÉTATS-UNIS FONT FACE À LA MENACE D’EXTRÉMISTES ISLAMIQUES « DÉJÀ À L’INTÉRIEUR DE NOTRE PAYS » : LE GÉNÉRAL DE L’ARMÉE À LA RETRAITE

“(Mais) à un moment donné, peut-être quand Oussama (ben Laden) a été tué, il était probablement temps de faire la transition” hors d’Afghanistan, a déclaré Pittard à Border Report.

“À un moment donné, peut-être quand Oussama (ben Laden) a été tué, il était probablement temps de faire la transition.” — Le général de division à la retraite Dana Pittard

Le général de division de l’armée à la retraite Dana Pittard. (Fox News)

Les forces américaines ont finalement retrouvé et tué Ben Laden, le cerveau d’origine saoudienne des attentats du 11 septembre 2001, le 2 mai 2011 à Abbottabad, au Pakistan, sous l’administration Obama.

OBAMA A MENTI AUX AMÉRICAINS AU SUJET DU RETRAIT D’AFGHANISTAN : LIVRE

Le président Biden à l’époque était vice-président d’Obama et rappelait fréquemment aux électeurs le succès de la mission de Ben Laden lorsque l’équipe Obama-Biden a cherché et remporté sa réélection en 2012.

“Ben Laden est mort, GM est vivant”, est devenu un refrain familier de Biden lors des arrêts de campagne, alors que les démocrates vantaient à la fois la vengeance des morts du 11 septembre et un rebond de l’économie américaine cette année-là.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais au lieu de faire des plans pour mettre progressivement fin à l’opération en Afghanistan, les États-Unis sont restés impliqués là-bas – jusqu’à un deuxième mandat d’Obama, puis jusqu’au mandat de l’ancien président Donald Trump, avant que Biden ne décide finalement de ramener les troupes américaines chez eux – une décision qui a enhardi les talibans. et a conduit à l’attentat terroriste de jeudi dernier à Kaboul, pour lequel un affilié de l’Etat islamique a revendiqué la responsabilité.

Vendredi, Obama a publié une série de messages sur Twitter en réaction aux attentats de Kaboul de jeudi.

“Nos pensées vont aux familles qui ont perdu un être cher et à tous ceux qui poursuivent la mission à Kaboul”, a écrit Obama dans un message. “Nous pensons également aux familles des Afghans décédés, dont beaucoup ont soutenu l’Amérique et étaient prêts à tout risquer pour avoir une chance d’avoir une vie meilleure.”