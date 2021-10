Obama bat pour Terry McAuliffe dans la course au gouverneur de Virginie

Barack Obama s’est rendu samedi à l’Université du Commonwealth de Virginie pour apporter son soutien au candidat démocrate Terry McAuliffe dans la course au poste de gouverneur de Virginie dans l’impasse.

Obama a poussé les Virginiens à se rendre aux urnes plus tôt et à voter – disant à un partisan de McAuliffe qui a hué lorsque l’ancien président a mentionné le candidat républicain Glenn Youngkin, « Ne huez pas, votez ».

« Les huées ne font rien », a-t-il ajouté sous les acclamations de la foule. « Bougler peut vous faire vous sentir mieux, mais cela ne fera pas élire Terry, votez.

« Je veux que vous vous enflammiez à l’intérieur puis que vous alliez voter », a-t-il ajouté.

Obama et McAuliffe ont tous deux poussé les électeurs à se rendre aux urnes plus tôt – une décision rendue encore plus urgente par la course dans l’impasse entre l’ancien gouverneur et son adversaire du GOP.

Avec seulement 10 jours avant le jour des élections, McAuliffe, qui a été gouverneur de Virginie de 2014 à 2018, fait face à une forte pression pour maintenir un gouverneur démocratique en poste.

Un sondage publié plus tôt cette semaine à partir d’un sondage de l’Université de Monmouth a montré que les électeurs sont répartis également avec 46% des électeurs inscrits soutenant à la fois Youngkin et McAuliffe.

« Nous discutons avec les Virginiens de tous les coins du Commonwealth de ce qui est en jeu », a déclaré McAuliffe lors d’un rassemblement samedi. « Nous venons de toucher plus de 600 000 personnes qui ont déjà voté.

« Nous sommes en passe d’avoir la plus grande participation en une année non présidentielle dans l’histoire du Commonwealth de Virginie », a-t-il ajouté.

McAuliffe a déclaré que sa campagne avait « frappé [on] plus d’un million de portes à ce jour dans cette campagne. »

Mais les efforts démocrates ne suffiront peut-être pas à assurer une autre victoire libérale, car le Comité national républicain a déclaré samedi à Fox News qu’ils avaient été en contact avec plus de 5 millions d’électeurs et ont frappé à plus de 2 millions de portes.

« Le RNC a fait un investissement de plusieurs millions de dollars en Virginie pour soutenir les républicains de haut en bas lors du scrutin de novembre 2021 », a souligné le groupe, faisant référence à la fois aux investissements numériques et à la sensibilisation communautaire.

Les Virginiens ont jusqu’au 30 octobre pour terminer le vote anticipé en personne pour la course au poste de gouverneur, sinon, ils devront attendre le 2 novembre pour voter pour leur prochain gouverneur aux urnes.

Les bulletins de vote postal seront acceptés jusqu’au 5 novembre tant qu’ils portent le cachet de la poste le jour du scrutin et qu’ils sont reçus au plus tard à midi le vendredi suivant la fermeture des bureaux de vote.