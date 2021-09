Obama : Biden « se fout du reste du monde » | Monde | Nouvelles

L’ancien diplomate américain Brett Bruen, qui était directeur de l’engagement mondial de M. Obama lorsque M. Biden était vice-président, a ajouté sa voix aux inquiétudes concernant l’apparent camouflet à la Grande-Bretagne.

Le président Biden n’a nommé personne au poste clé d’ambassadeur. Cela s’accompagne de son manque de consultation avec les dirigeants mondiaux sur le retrait d’Afghanistan, refusant même de répondre à un appel de Boris Johnson pendant la crise.

Un homme d’affaires qui traite avec les deux gouvernements a déclaré: “Il n’y a probablement jamais eu de relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis comme les gens le prétendent souvent, mais c’est définitivement à un point bas maintenant, et cela s’avère être un problème.”

Certains craignent que M. Biden ne soit anti-britannique, avec une histoire au sein des démocrates américano-irlandais.

Mais l’échec d’avoir des relations diplomatiques à part entière a des implications pour la sécurité mondiale, les deux pays étant les principaux membres de l’OTAN, et pour un accord commercial américano-britannique.

M. Bruen a déclaré: “Il y a une doctrine de politique étrangère émergente de Biden qui est:” Je me fiche surtout du reste du monde “.

“Il est certainement surprenant de voir quelqu’un qui a passé toute sa carrière à faire de la politique étrangère maintenant continuer avec une logique politique lancée par Trump et mettre la politique étrangère en veilleuse.

“En ce qui concerne la Grande-Bretagne, il est juste de dire que Biden a pris pour acquis la valeur de la relation spéciale. Il n’a pas, comme je m’y attendais, forgé un dialogue et une stratégie plus approfondis entre un Royaume-Uni post-Brexit et un post-Trump US – à bien des égards, nous avons plus que jamais besoin les uns des autres, mais nous semblons être plus éloignés.

“Mais il n’y a pas que le Royaume-Uni – le monde entier a le sentiment que la Maison Blanche et les États-Unis ne consacrent pas beaucoup de temps à eux et à leurs préoccupations, et laissent de nombreux défis mondiaux sans réponse et sous-traités”, a-t-il déclaré.

Les députés conservateurs ont également exprimé leur inquiétude. Le député de Romford Andrew Rosindell, membre de la commission des affaires étrangères, a déclaré : « Biden est une honte. Il a conduit l’Occident à la calamité et a mis une hache dans les relations anglo-américaines. Nous avons besoin de Trump.

Et l’ancien secrétaire à la Défense Liam Fox a déclaré : “Compte tenu de la gravité de la situation actuelle dans les affaires mondiales, il est extrêmement important que les États-Unis nomment un ambassadeur au Royaume-Uni dès que possible.”