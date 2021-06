Obama compare le suivi de Trump à l’acquittement d’OJ, selon le rédacteur du discours ⋆ .

Barack Obama aurait plaisanté en disant que les Blancs étaient aussi durs avec l’administration Trump que les Noirs soutenaient JO Simpson acquittement dans le meurtre de son ex-femme.

L’ancien rédacteur de discours d’Obama Ben Rhodes rappelle dans son dernier livre, « After the Fall », qu’Obama a comparé le procès controversé pour meurtre de Simpson à Donald Trumpla base.

“Trump est pour beaucoup de Blancs ce que l’acquittement d’OJ était pour beaucoup de Noirs – vous savez que c’est mal, mais ça fait du bien”, aurait déclaré Obama dans une citation non datée publiée par le New York Times mardi.

L’affaire du meurtre de Simpson est devenue une obsession nationale et a été surnommée le « procès du siècle ». Il a été acquitté par un jury en 1995 dans le double meurtre de son ex-femme Nicole Brun et son amie Ron Goldman. Le verdict est intervenu trois ans après les émeutes de LA en 1992, qui ont perturbé la ville pendant cinq jours lorsqu’un jury a acquitté quatre membres du LAPD accusés d’avoir utilisé une force excessive lors de l’arrestation de Roi Rodney. Son passage à tabac par des agents du service de police de Los Angeles a été filmé et diffusé à l’échelle nationale.

Le président Barack Obama à gauche (Photo de Mark Wilson/.), le président Donald Trump à droite (Photo de Mark Wilson/.)

Le sondage initial a montré que 70% des Noirs étaient d’accord avec l’acquittement de Simpson tandis que 75% des Blancs n’étaient pas d’accord avec la décision du jury, selon le Daily Mail.

Un tribunal civil a accordé aux familles des victimes un jugement de 33,5 millions de dollars contre Simpson en 1997 pour la mort injustifiée de Goldman et de son ex-femme. La star de la NFL a vu certains de ses biens saisis et mis aux enchères, mais selon les rapports, la plupart du jugement reste impayé.

Simpson a été libéré de prison en octobre 2017 après avoir purgé neuf ans pour une condamnation pour vol avec enlèvement à Las Vegas. Comme l’a signalé le GRIO, il continue de croire que sa condamnation et sa peine pour avoir tenté de récupérer ses propres souvenirs étaient injustes.

L’ancien président américain Barack Obama s’exprime lors d’un rassemblement de soutien au candidat démocrate Phil Murphy, qui se présente contre le lieutenant-gouverneur républicain Kim Guadagno pour le poste de gouverneur du New Jersey, le 19 octobre 2017 à Newark, New Jersey. (Photo de Spencer Platt/.)

Après sa carrière de footballeur, Simpson est devenu un pitchman commercial, un acteur et un commentateur de football. Il était autrefois multimillionnaire, mais il avait précédemment déclaré que la majeure partie de sa fortune avait été dépensée pour se défendre après avoir été inculpé des meurtres.

Rhodes, qui a travaillé pour Obama de 2009 à 2017, s’appuie sur son expérience à la Maison Blanche pour son nouveau livre, dans lequel il explore les relations raciales aux États-Unis et l’injustice mondiale. Il compare également les administrations Obama et Trump aux régimes autoritaires en Hongrie, en Russie et en Chine, selon le rapport.

“L’Amérique avait contribué à façonner le monde dans lequel nous vivions avant de sombrer dans le cloaque des années Trump”, a affirmé Rhodes, comme le rapporte le Daily Mail.

“Nous avions maintenant un gouvernement qui était occupé à radicaliser une grande partie de la société américaine, avec des poches du pays se tournant vers la suprématie blanche violente ou une théorie du complot QAnon affirmant que l’Amérique est secrètement dirigée par une cabale de trafiquants sexuels d’enfants.”

Rhodes a précédemment écrit un mémoire sur son passage à la Maison Blanche d’Obama, intitulé “Le monde tel qu’il est”.

Dans son nouveau livre « Battle for the Soul », Edward-Isaac Dovere dit qu’Obama a qualifié Trump de « raciste », de « sexiste », de « fou » et de « mère de famille corrompue ».

