“Obama est inacceptable” Boris “rejette” le choix de Biden pour l’ambassadeur américain après la revendication du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Joe Biden: l’hôte exprime sa préoccupation pour sa santé cognitive

Des sources du ministère des Affaires étrangères et de Washington ont déclaré au Sunday Express que l’administration Biden avait suggéré de manière informelle l’ancien président américain, mais Boris Johnson ne souhaite pas que M. Obama occupe le poste. Si cela était vrai, ce serait le premier cas connu de nomination d’un ambassadeur américain potentiel au Royaume-Uni à laquelle le gouvernement britannique s’opposerait. Il y a eu des désaccords entre M. Obama et M. Johnson depuis 2016, lorsqu’il est venu en visite en Grande-Bretagne lors du référendum sur l’UE et a affirmé que la Grande-Bretagne serait “au fond de la file d’attente” pour les accords commerciaux.

Il s’agissait d’une intervention presque sans précédent dans une question intérieure en Grande-Bretagne par un président américain en exercice et visait à saper un argument central de la campagne de congé menée par M. Johnson en rejetant les affirmations selon lesquelles le commerce de l’UE pourrait être remplacé par un accord commercial américain.

M. Johnson aurait également rendu furieux M. Obama avec une chronique qu’il avait écrite sur le président américain de l’époque, suggérant que ses remarques étaient liées à son aversion pour la Grande-Bretagne en raison de la famille de son père venant du Kenya et s’opposant à la domination coloniale britannique.

Il a également souligné comment M. Obama avait retiré un buste de Churchill du bureau ovale lors de sa prestation de serment en tant que président, preuve supplémentaire de son mépris pour la Grande-Bretagne.

Une source principale de Whitehall a déclaré au Sunday Express : « Il est absolument vrai que le gouvernement s’est opposé en privé à une nomination d’Obama. C’est vrai aussi que c’est pour ça qu’il y a un retard.

Une autre source de haut niveau a déclaré : « Obama est tout simplement inacceptable. Le commentaire en fin de file à lui seul le rend inacceptable. »

Boris Johnson ne veut pas que M. Obama soit ambassadeur des États-Unis (Image: .)

Cependant, il est également entendu que l’on craint que le président américain “crée un tribunal britannique rival du tribunal de Boris et Carrie”.

«Vous pouvez imaginer qu’il aura une porte ouverte aux anciens Remainers, opposants au gouvernement. Michèle [Obama] poursuivra la tournée des écoles. Ce sera un objectif rival pour le gouvernement, en particulier avec des points d’interrogation sur la relation entre Biden et Boris. »

Les tensions signifient que Woody Johnson, l’ambassadeur de Donald Trump, n’a pas encore été remplacé après un mandat où il a reçu des éloges pour les bonnes relations qu’il a entretenues au Royaume-Uni au cours d’une période difficile avec le Brexit.

On pense maintenant que M. Biden reportera une décision à l’année prochaine.

Hier soir, une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Ces rapports sont tout simplement faux. Les questions sur les nominations aux États-Unis sont pour les États-Unis.

Elle a également souligné la forte relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, où ils continuent de s’engager largement.

Joe Biden aimerait nommer Barack Obama ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni (Image: .)

Le Premier ministre a été le premier dirigeant européen à s’entretenir avec le président Biden après sa victoire électorale et son investiture et la première visite à l’étranger de Biden a eu lieu au Royaume-Uni lorsqu’il a assisté au G7 le mois dernier.

Le gouvernement britannique a également souligné que le ministre des Affaires étrangères et son homologue Anthony Blinken s’expriment régulièrement, Blinken ayant assisté aux réunions ministérielles des Affaires étrangères du G7 ici en mai.

Une source de Downing Street a ajouté : « Les questions sur les rendez-vous aux États-Unis sont pour les États-Unis. Cependant, il est assez courant pour les nouveaux gouvernements américains de prendre un certain temps pour nommer des ambassadeurs. Il reste un certain nombre de postes diplomatiques à confirmer, pas seulement au Royaume-Uni. »

La dispute survient alors que le Sunday Express a également appris que le président américain était poussé à mettre fin à la tradition des nominations politiques et à s’appuyer plutôt sur des diplomates de carrière pour les postes clés d’ambassadeur.

Cette décision presque sans précédent mettrait fin aux espoirs de méga-donateurs tels que le président de Disney, Bob Iger, célèbre pour avoir été filmé par le prince Harry pour fournir un travail de voix off à la duchesse de Sussex lors d’un premier ministre du Roi Lion en 2019.

Il y a eu des désaccords entre M. Obama et M. Johnson depuis 2016 (Image: .)

L’homme de 69 ans, qui aurait donné 250 000 $ au Biden Victory Fund, aurait clairement indiqué qu’il s’attend à recevoir en retour les postes d’ambassadeur à Pékin ou à Londres.

Les autres noms en lice sont Cindy McCain, la femme d’affaires anglophile et veuve de feu le sénateur John McCain – qui a livré l’Arizona à Biden – et le cadre de Comcast David Cohen, un autre donateur de premier plan qui a organisé la collecte de fonds de la campagne électorale de lancement du président élu Biden à son domicile de Philadelphie. en avril 2019.

Environ 800 donateurs ont collecté au moins 100 000 £ chacun pour la campagne électorale de Biden.

Mais le nouveau président fait face à une pression accrue pour marquer une rupture radicale avec la tradition américaine, qui voit généralement environ 30% de tous les postes d’ambassadeur donnés à ceux qui ont fait preuve de loyauté personnelle envers le président.

L’une des raisons est de créer une eau bleue claire entre Biden et Trump, qui l’augmentent à 44% – un nombre record.

La principale démocrate Elizabeth Warren est même allée jusqu’à promettre qu’elle « ferait mes nominations d’ambassadeur sur la base d’une seule chose : trouver la personne la plus qualifiée pour le poste – je ne donnerai pas de postes d’ambassadeur à de riches donateurs ou à des empaqueteurs – point final », si elle était choisie comme candidate présidentielle.