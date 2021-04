Obama exhorte les Américains à “ affronter les inégalités historiques ” après la fusillade mortelle de la police de Daunte Wright al .

L’ancien président Barack Obama a commenté mardi la fusillade mortelle de Daunte Wright par la police, appelant les Américains à «affronter les inégalités historiques» et à s’unir pour opérer un changement «attendu depuis longtemps».

Wright, 20 ans, a été mortellement abattu dimanche par la police dans la banlieue de Minneapolis au Brooklyn Center lors d’une arrestation.

“Nous continuerons à travailler avec tous les Américains impartiaux pour faire face aux inégalités historiques et provoquer des changements à l’échelle nationale qui se font attendre depuis si longtemps”, a déclaré Obama, qui comme Wright est un homme noir, dans le communiqué.

L’ancien président n’a pas précisé les changements exacts auxquels il faisait référence. Cependant, la mort de Wright survient au milieu d’appels à une réforme de la police, y compris sur la façon dont les agents interagissent avec les hommes noirs.

Obama était lié à sa fondation pour que les gens fassent des dons ou s’impliquent dans la réforme de la police et d’autres causes ou problèmes.

Dans l’audio de la vidéo de la caméra du corps de la police de l’incident, l’officier qui a tiré sur le suspect Wright semble dire qu’elle pensait avoir retiré un pistolet Taser de son étui, pas une arme de service.

Wright est remonté dans sa voiture après avoir été abattu et est parti. Il s’est écrasé à une courte distance et est mort.

«Michelle et moi pleurons aux côtés de la famille Wright pour leur perte», a également déclaré Obama en se référant à son épouse et ancienne première dame Michelle Obama. «Nous comprenons la douleur que ressentent les mères, les pères et les enfants noirs après une autre tragédie insensée.»

La fusillade et les commentaires d’Obama interviennent au milieu du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui fait face à des accusations de meurtre en relation avec la mort en mai 2020 de George Floyd, également un homme noir.