Obama explique comment la «conquête sportive et sexuelle» dans la culture pop renforce la masculinité toxique | Monde | Nouvelles

S’exprimant sur les Renegades: Podcast né aux États-Unis, co-organisé avec Springsteen, l’ancien président a expliqué comment certains aspects négatifs de la masculinité sont encouragés dans la société. Le podcast, lancé en février, voit Obama et Springsteen, tous deux pères, partager leurs réflexions sur un éventail de questions d’actualité affectant non seulement les États-Unis mais de nombreux autres pays dans le monde, y compris les relations raciales, la paternité et la lutte des classes.

Dans le dernier épisode, intitulé «Wrestling with Ghosts: American Men», Obama a parlé de plusieurs conversations qu’il a eues avec ses filles.

L’ancien président a déclaré: « Une grande partie de la culture populaire leur dit que la seule chose qui définit le fait d’être un homme, d’être masculin, c’est que vous excellez dans le sport et la conquête sexuelle. »

Il a également affirmé que la violence était un autre aspect, mais a ajouté: «La violence, si elle est au moins saine, est englobée dans le sport.

«Plus tard, vous ajoutez à cette définition, gagner de l’argent, n’est-ce pas? Combien d’argent pouvez-vous gagner? »

Obama a également mentionné à quel point ces aspects n’ont pas changé depuis son enfance.

Il a continué à noter que toute la masculinité n’était pas mauvaise, saluant un sentiment de responsabilité et d’altruisme comme digne d’être imité.

Une autre chose qui reste une partie du problème, selon Obama, est l’incapacité de partager et d’exprimer des émotions.

« Vous ne montrez pas de faiblesse, vous ne montrez pas d’émotion, vous ne parlez pas trop de ce que vous ressentez », a déclaré l’ancien président.

LIRE LA SUITE: Barack Obama loue le sens de l’humour de la reine « Plus sec qu’on ne le pense »

L’ancien président a ajouté: « Il y a un tas de choses là-dedans avec lesquelles nous ne comptions pas. »

«Et maintenant, vous voyez avec Moi aussi, une partie de ce à quoi nous avons affaire en termes de femmes toujours à la recherche d’un salaire égal, une partie de ce à quoi nous devons encore faire face en termes de violence domestique et de violence.