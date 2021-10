Obama fait vérifier les faits au sujet de la « fausse indignation » concernant les parents en Virginie – RedState

J’ai écrit précédemment au sujet des remarques offensantes que Barack Obama a faites alors qu’il faisait campagne pour Terry McAuliffe en Virginie.

Parmi ces remarques figuraient des attaques contre les inquiétudes des parents en Virginie concernant ce qui se passe dans les écoles et ce qui est enseigné.

L’ancien président @BarackObama : « Nous n’avons pas de temps à perdre avec ces fausses guerres culturelles inventées de toutes pièces, ce faux scandale, les pédales des médias de droite pour augmenter leurs cotes d’écoute. » pic.twitter.com/bmMnet8q5X – La Colline (@thehill) 23 octobre 2021

« Nous n’avons pas de temps à perdre sur ces fausses guerres culturelles inventées de toutes pièces, ce faux scandale, les pédales des médias de droite pour augmenter leurs audiences. » Il a accusé le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin d’éviter «les problèmes graves qui affectent des personnes sérieuses» et a suggéré que l’indignation face aux actions des commissions scolaires est injustifiée.

Alors, quelqu’un veut informer M. Pen and Phone des nouvelles du jour ? Au cas où il l’aurait raté ?

Une partie de cet «indignation» au cours du mois dernier a été la nouvelle que les écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS) ont couvert l’incident d’un garçon prétendument sexuel en jupe violant une fille en mai dans l’une des écoles alors que les LCPS traitaient avec des questions sur leur politique transgenre. En juin, le directeur de l’école a menti en disant qu’il n’y avait pas eu d’agressions sexuelles dans les toilettes du LCPS. Le garçon à l’origine du viol de mai a été transféré dans un autre lycée où il aurait agressé une deuxième fille. Il y avait également des preuves que la LCPS n’avait pas signalé au public d’autres incidents qui se sont produits comme l’exige la loi de l’État.

Aujourd’hui, un juge a conclu que l’agression présumée de mai était en fait un viol et a déclaré le garçon qui l’avait commise coupable de deux chefs d’accusation : sodomie forcée et fellation forcée. Alors nous pouvons arrêter de dire « présumé » à propos de cet incident et demander à Obama comment « truqué » ou « faux » est l’indignation des parents ici qu’on leur a menti à ce sujet ?

Mais c’est typique d’Obama – dédaigneux et dédaigneux de quiconque ou de tout ce qui menace le pouvoir des démocrates. Comme c’est méprisable de rejeter des choses comme ça.

Les parents et le public n’en avaient rien.

« C’est la déclaration la plus sourde que j’aie jamais entendue », a déclaré dimanche à Fox News Brandon Michon, un père de trois enfants frustré dans le comté de Loudoun, en Virginie. « D’abord et avant tout, tout ce qui a été découvert dans la dissimulation dans le comté de Loudoun a à voir avec une agression sexuelle sur des filles. Dire que c’est inventé de toutes pièces comme une chose politique est risible. » [….] « Tous les parents, quelles que soient nos opinions politiques – républicains, démocrates, indépendants – veulent que nos enfants aillent à l’école et soient en sécurité », a déclaré Michon à Fox News. « Les gens sont contrariés parce que le comté de Loudoun a dissimulé qu’ils étaient au courant des agressions sexuelles et la question est de savoir quoi d’autre ne savons-nous pas? » « Je n’ai pas l’impression que c’est une guerre des cultures ou une fausse indignation », a-t-il ajouté. « Obama est clairement ignorant ou induit intentionnellement la foule en erreur », a déclaré dimanche à Fox News Laura Zorc, directrice de la réforme de l’éducation chez Building Education for Students Together (BEST). [….] « Les parents en ont marre que la politique soit imposée à nos enfants », a ajouté Zorc. « Les droits parentaux sont sur le bulletin de vote en Virginie. Ce n’est pas un problème républicain ou démocrate, c’est un problème de parents. « Les parents ont soif de leadership qui les protégera du wokisme », a-t-elle ajouté. «Youngkin est clairement le seul candidat prêt à se battre pour les parents. Obama colporte ce non-sens montre qu’il nie que quelque chose ne va pas.

Alors quelqu’un voudra-t-il vérifier les faits du président Obama… apparemment, c’est bien plus que des « guerres culturelles inventées de toutes pièces » et un « faux scandale » Si nous avions un vrai média plutôt qu’un groupe de propagandistes de gauche, vous entendriez cette partie de l’histoire, mais vous ne l’entendrez probablement pas. https://t.co/EiDBlIZGdV – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 25 octobre 2021

Voilà pour les « fausses guerres culturelles » https://t.co/taeR8wg0xk – Kerry Picket (@KerryPicket) 25 octobre 2021

Obama est intervenu en grand. C’est le genre de chose qui est facile à saisir et que les parents n’oublieront pas lorsqu’il s’agira d’aller aux urnes. Je pense que cela ne va pas très bien se passer pour McAuliffe et les démocrates.