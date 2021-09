Obama innove à Chicago pour un grand projet de centre présidentiel

L’ancien président Barack Obama et la première dame Michelle Obama étaient mardi à Chicago pour l’inauguration du nouveau centre présidentiel de l’ancien commandant en chef.

“Ce jour a été long à venir”, a déclaré Obama lors de l’événement.

Le Obama Presidential Center sera situé près de Jackson Park à Chicago, une ville qui, selon l’ancien président, était la clé de sa carrière.

La controverse a entouré l’emplacement choisi pour le projet, certains militants communautaires affirmant que le nouveau centre entraînera une augmentation des prix des maisons et des loyers et pourrait exclure du marché de nombreux habitants de la région.

Les militants écologistes ont également critiqué le projet, arguant qu’il supprimerait trop d’arbres et détruirait certains habitats d’oiseaux.

Obama a minimisé ces controverses lors de son discours, affirmant que le centre “plantera de nouveaux arbres” et “fournira de nouveaux habitats pour les oiseaux et la faune”.

LE CENTRE OBAMA À CHICAGO, ESTIMÉ À 500 M$, POURRAIT UN RUPTURE DE TERRAIN CETTE ANNÉE MALGRÉ LES PLAINTES, DISENT LES FONCTIONNAIRES

“Chicago est l’endroit où presque tout ce qui m’est le plus précieux a commencé”, a déclaré Obama. “Il est naturel pour Michelle et moi de vouloir redonner à Chicago et au South Side en particulier … Nous en serons toujours reconnaissants, et le Obama Presidential Center est notre façon de rembourser une partie de ce que cette ville incroyable a nous a donné, mais nous construisons également ce centre parce que nous pensons qu’il peut parler des luttes de notre temps. »

Tout le monde n’était pas là pour célébrer le projet. Les manifestants se sont réunis lors de l’événement pour faire part de leurs inquiétudes quant à l’impact du projet massif sur les résidents locaux.

« Nos locataires ont besoin de protections. Vous ne devriez pas pouvoir acheter un immeuble sur la Rive-Sud [and] ne dites pas aux gens que vous essayez de l’obtenir. Ne pas renouveler le bail des gens et essayer de les expulser malgré le fait qu’il s’agisse de résidents de longue durée qui paient”, a déclaré un manifestant.

Les Obama ont été rejoints par le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker et le maire de Chicago Lori Lightfoot lors de l’inauguration, Lightfoot saluant le projet comme une étape importante pour le côté sud de la ville.

“Cette innovation marque le prochain chapitre d’un voyage qui a commencé il y a plusieurs années, avec de nombreux rebondissements, mais grâce à la persévérance, au dévouement et au travail acharné de beaucoup, nous sommes arrivés à ce jour mémorable”, a-t-elle déclaré. « C’est l’avenir du South Side qui sera créé en partenariat avec la communauté.

Les travaux sur le projet devraient durer environ cinq ans et pourraient coûter jusqu’à 500 millions de dollars.