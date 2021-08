Obama organisera une fête du 60e anniversaire à Vineyard au milieu de l’épidémie de COVID, des dizaines auraient été invités .

L’ancien président Obama aurait prévu une fête sur Martha’s Vineyard pour des dizaines d’invités pour célébrer son 60e anniversaire – et probablement aussi pour le contrecoup qu’il subit pour avoir organisé un rassemblement de masse pendant l’épidémie estivale de COVID-19.

Obama et sa famille ont passé du temps ces derniers étés sur l’île au large de la côte du Massachusetts et en 2019 ont acheté une maison de 11,75 millions de dollars dans la section Edgartown.

Les invités seraient invités à passer un test de coronavirus et à se faire vacciner avant l’événement.

« Est-ce que les médias couvriront cela comme le prochain grand événement de super diffusion ? » a tweeté Brent Bozell, fondateur du Media Research Center.

Le récent pic de cas de COVID-19, attribué à l’émergence aux États-Unis de la variante delta hautement contagieuse et à environ 50% de la population non vaccinée, a entraîné de nombreuses commandes à travers le pays pour que les résidents recommencent à porter un masque, bien qu’essentiellement à l’intérieur. Parmi les personnes qui seraient invitées figurent les stars hollywoodiennes Oprah Winfrey et George Clooney, et le groupe grunge des années 90 Pearl Jam aurait également été invité à se produire.

La fête d’anniversaire intervient alors que le Massachusetts recommande à certaines personnes vaccinées de porter des masques faciaux en public en réponse aux menaces de la variante delta.

Au cours du week-end du 4 juillet, dans la ville voisine de Cape Cod, Provincetown, de grands rassemblements ont entraîné une épidémie de COVID-19, avec au moins 130 personnes testées positives pour le virus, dont beaucoup auraient déjà été vaccinées.

« Si vous avez un problème de santé grave ou si vous risquez de développer une maladie grave à cause de COVID, vous devez prendre des précautions supplémentaires. Si vous avez un ami proche ou des membres de votre famille qui ont un problème de santé grave ou un risque sérieux de développer une maladie grave ou une maladie due à COVID, vous devez prendre des précautions supplémentaires », a déclaré la semaine dernière le gouverneur républicain du Massachusetts, Charlie Baker.

