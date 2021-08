Obama prévoit une « grande » fête d’anniversaire à Martha’s Vineyard alors que les menaces de variante delta se poursuivent

in

L’ancien président Barack Obama aurait l’intention d’organiser une fête pour son 60e anniversaire à Martha’s Vineyard alors que la menace de la variante delta se poursuit.

Obama aura 60 ans mercredi et devrait inviter des dizaines de ses amis dans sa propriété de près de 30 acres dans le Massachusetts. On ne sait pas exactement qui sera invité, mais une source a déclaré à Hill que des stars telles qu’Oprah Winfrey et George Clooney avaient reçu des invitations.

“Ça va être énorme”, a déclaré une source au Hill.

OBAMAS PAYE 11,75 M$ POUR LA MAISON DE MARTHA’S VINEYARD SUR PRES DE 30 ACRES : RAPPORT

Les invités seraient invités à passer un test de coronavirus avant l’événement.

Obama et l’ancienne première dame Michelle Obama ont acheté le manoir de 11,75 millions de dollars en 2019, qui est situé dans la section Edgartown de l’île.

La fête d’anniversaire intervient alors que le Massachusetts recommande à certaines personnes vaccinées de porter des masques faciaux en public en réponse aux menaces de la variante delta.

PROVINCETOWN ÉMET UN AVIS SUR LE MASQUE FACIAL APRÈS UNE NOUVELLE ÉPIDÉMIE DE COVID DANS LE HOTSPOT DE L’ÉTÉ

« Si vous avez un problème de santé grave ou un risque de développer une maladie grave à cause de COVID, vous devez prendre des précautions supplémentaires. Si vous avez un ami proche ou des membres de la famille qui ont un problème de santé grave ou un risque grave de développer une maladie ou une maladie grave de COVID, vous devez prendre des précautions supplémentaires », a déclaré la semaine dernière le gouverneur républicain Charlie Baker.

Les responsables locaux de la santé à Provincetown ont également institué un nouvel avis sur les masques la semaine dernière à la suite d’une épidémie de coronavirus dans la destination de vacances de Cape Cod.

Les directives sont intervenues après que les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour mardi leurs directives sur les masques pour les personnes vaccinées contre la menace de la variante delta, et exhortent maintenant les personnes dans certaines régions du pays avec un COVID-19 « élevé » ou « substantiel » transmission pour masquer à l’intérieur.

Obama a célébré son 50e anniversaire en 2011 à la Maison Blanche avec des invités tels que les musiciens Jay-Z et Stevie Wonder, l’acteur Tom Hanks et le comédien Chris Rock.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le bureau de Barack et Michelle Obama n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News à ce sujet.