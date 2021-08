Obama réduit sa fête d’anniversaire, mais Valerie Jarrett montre toujours qu’ils n’ont pas honte

Je n’étais pas sûr que Barack Obama puisse avoir honte de quoi que ce soit parce qu’il est tellement narcissique.

Mais peut-être que la seule chose qui le frappe encore là où il vit est l’opinion publique. Il a reçu des critiques des deux côtés de l’allée pour son énorme 60e anniversaire prévu par 700 invités – de la droite à cause de l’hypocrisie de tout cela et de la gauche à cause de la peur de la pornographie sur le virus.

C’est probablement cette critique de la gauche qui l’a poussé à réduire le parti. Maintenant, au lieu du super épandeur de 700 personnes, avec Oprah et Steven Spielberg là-bas et Pearl Jam jouant dans son domaine de 12 millions de dollars au bord de l’eau Martha’s Vineyard, un porte-parole d’Obama a déclaré qu’il n’aurait qu’une famille et des amis proches.

De Fox News :

Hannah Hankins, porte-parole de l’ancien président, a déclaré dans un communiqué obtenu par Fox News que “l’événement en plein air était prévu il y a des mois conformément à toutes les directives de santé publique et avec les garanties de covid en place”. «En raison de la nouvelle propagation de la variante delta au cours de la semaine dernière, le président et Mme Obama ont décidé de réduire considérablement l’événement pour n’inclure que la famille et les amis proches. Le président Obama apprécie que les autres envoient leurs vœux d’anniversaire de loin et a hâte de voir les gens bientôt. »

La variante Delta est apparente depuis mars et fait l’objet de nombreuses discussions depuis juin. Donc, cela n’a pas seulement commencé à se répandre cette «semaine dernière», ils devaient le savoir à l’avance. Mais bon, il a besoin de quelque chose pour sauver la face, alors c’est ce qu’il fait.

Mais pas de soucis. L’extraordinairement aisé Obama a encore besoin de votre aide, comme l’a révélé Valerie Jarrett, son bras droit. Malgré le fait qu’Obama a une cargaison d’argent – plus que la plupart des gens n’en auront jamais – et un domaine de 30 acres au bord de l’eau, il a toujours besoin d’argent de votre part.

Mon cher ami @BarackObama fête ses 60 ans demain. Pour son cadeau d’anniversaire, je vous demande de contribuer 6 $ ou 60 $ pour nous aider à donner vie à l’Obama Presidential Center à Chicago. Faites un don sur https://t.co/pak27yKqbz #HappyBdayObama pic.twitter.com/AvWnExCSNE – Valerie Jarrett (@ValerieJarrett) 3 août 2021

Pouvons-nous dire déconnecté et ne montrer aucune honte ? Il vient de recevoir une réaction de la gauche pour les élitistes volant face à la fête d’anniversaire de la pandémie et les gens sont aux abois économiquement à cause de la pandémie (sans parler de l’inflation Biden), mais Obama veut votre argent pour la cause de son narcissisme ? Je pense aux gauchistes à ce stade, ce n’est pas vraiment le premier sur leur liste. Obama a vraiment du culot avec ça. Il est difficile de penser à quelque chose de moins digne d’un don. Je pense que pour la plupart des gens, c’est un grand non.

Barack Obama vaut 70 millions de dollars et vous voulez que nous fassions quoi maintenant https://t.co/ZAWB6WyJX4 – Brooke Obie est excessivement noire (@BrookeObie) 3 août 2021

Idk quoi de plus lâche ici, la valeur nette post-présidentielle stupéfiante d’Obama ou le fait que Valerie Jarrett lance un appel de collecte de fonds pour sa “chère amie” alors qu’elle est en fait l’actuelle présidente de la Fondation Obama https://t.co/2ayzfmdH1g – Zoé (@ztsamudzi) 3 août 2021

La Fondation Obama, qui supervise la création de l’Obama Presidential Center, affirme avoir reçu 109 dons de 1 million de dollars ou plus, dont ceux de Microsoft, ATT, Boeing et du Goldman Sachs Philanthropy Fund https://t.co/JZWJM7Gu66 – Jon Schwarz (@schwarz) 3 août 2021

Alors qu’Obama prépare sa somptueuse fête d’anniversaire pour 400 invités dans son domaine du week-end de 12 millions de dollars pendant une pandémie et une crise d’expulsion, ses assistants exhortent le public à faire un don à sa “bibliothèque” de type empereur tentaculaire sans précédent qui sera en dehors des règles normales de tenue de dossiers . https://t.co/xmDNYAmtAb – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 3 août 2021

Il n’y a jamais eu de « bibliothèque présidentielle » comme celle qu’Obama essaie de construire. C’est plus comme un sanctuaire à un empereur romain. Les résidents locaux se plaignent qu’il est destructeur pour l’environnement. Et il le met en dehors des règles des Archives nationales : https://t.co/OfpW09s20N – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 3 août 2021