Obama, Shaq, Charles Barkley Publiez une vidéo encourageant le vaccin ⋆ 10z viral

Ancien président Barack Obama rejoint avec d’anciennes stars de la NBA Shaquille O’neal et Charles Barkley pour partager un message vidéo encourageant les Américains à se faire vacciner contre le Covid-19.

Barkley et O’Neal étaient d’accord avec lui, ont écrit Obama dans un tweet avec la vidéo, que «nous pouvons tous aider à mettre fin à cette pandémie en recevant le vaccin COVID-19», qu’il a décrit comme «le seul moyen de protéger tout le monde et d’aider nous revenons à toutes les choses qui nous manquent le plus – de voir la famille et les amis à regarder les sports en personne. “

Charles et @Shaq sont d’accord: nous pouvons tous aider à mettre fin à cette pandémie en obtenant le vaccin COVID-19. C’est le seul moyen d’assurer la sécurité de tout le monde et de nous aider à retrouver toutes les choses qui nous manquent le plus – de voir la famille et les amis à regarder les sports en personne. pic.twitter.com/y2DlprGPds – Barack Obama (@BarackObama) 18 avril 2021

O’Neal et Barkley ont commencé la vidéo – avec un camée de la mère d’O’Neal, Lucille O’Neal – craquer quelques blagues les uns avec les autres, comme comment Barkley portant une veste de costume donnait à O’Neal, vêtu d’un sweat à capuche, une mauvaise apparence.

Obama a ensuite rejoint la vidéo, assis devant plusieurs étagères, dont Barkley a plaisanté l’ancien président avait probablement lu tous les livres, contrairement à ses propres étagères qui étaient «juste pour le spectacle».

«Écoutez, j’apprécie que vous fassiez cela», a déclaré Obama. «Vous savez, une partie de notre objectif ici est de nous assurer que tous ceux qui ont vécu tant de choses à Covid comprennent le besoin et l’urgence de faire vacciner nos communautés.»

Le vaccin, a poursuivi Obama, ne sauverait pas seulement des vies, mais «permettrait aux gens de retrouver leur vie normale, et plus tôt nous ferons vacciner plus de gens, mieux nous serons.»

Barkley a déclaré qu’il devait recevoir son deuxième vaccin lundi. “Je ne peux pas d’attendre.” O’Neal était d’accord, disant qu’il était déjà vacciné, de même que sa famille, par souci de santé sous-jacente.

«Mais je ne m’inquiète ni pour moi ni pour ma famille», a déclaré O’Neal, «je m’inquiète pour la mère et le père moyens.»

Obama a exhorté les jeunes à prendre le virus au sérieux et à se faire vacciner, en particulier en considérant une nouvelle variante du virus qui se propageait et «frappait plus durement les jeunes», ainsi que les symptômes à long terme dont certaines personnes souffraient.

“Et regardez, si les riches et les puissants de notre société font tous la queue pour obtenir des coups de feu, cela signifie que tout le monde devrait savoir que c’est une bonne chose à obtenir”, a déclaré Obama.

Tous les Américains âgés de 16 ans ou plus sont éligibles pour recevoir un vaccin Covid-19 à partir du lundi 19 avril, et certains États ont déjà ouvert l’éligibilité. Des informations sur la façon d’obtenir un vaccin dans votre état peuvent être trouvées sur le site Web du CDC.

Regardez la vidéo ci-dessus, via Twitter.

