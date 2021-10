Obama souhaite que les problèmes de guerre culturelle disparaissent

Faisant campagne en Virginie pour Terry McAuliffe ce week-end, Barack Obama a déclaré ceci à ses partisans :

Nous n’avons pas de temps à perdre sur ces fausses guerres culturelles inventées de toutes pièces, ce faux outrage, les pédales des médias de droite pour tirer leur épingle du jeu. Et le fait que [Glenn Youngkin is] prêt à l’accepter au lieu de parler de problèmes graves qui affectent réellement des personnes sérieuses? C’est une honte. Ce n’est pas le but de cette élection. Ce n’est pas ce dont tu as besoin, Virginia. Au lieu de forcer nos communautés à réduire leurs dépenses à un moment où nous commençons tout juste à nous remettre, nous devrions faire davantage pour soutenir les personnes qui éduquent nos enfants et assurer la sécurité de nos communautés.

Que veut dire Obama quand il dit « nous n’avons pas de temps à perdre dans ces fausses guerres culturelles inventées de toutes pièces » ? De toute évidence, il dit qu’il ne prend pas au sérieux les problèmes de guerre culturelle – les garçons utilisant les toilettes des filles, les enseignants inculquant la théorie critique de la race, etc. Mais quand il parle de ne pas perdre de temps avec eux, dit-il aux démocrates de les ignorer, autrement dit de ne pas répondre aux républicains qui les soulèvent en campagne ?

Ce serait un mauvais conseil. Les chiffres du sondage de Youngkin se sont nettement améliorés alors qu’il a lancé des attaques de «guerre culturelle» contre McAuliffe. Les démocrates ne peuvent pas laisser ces attaques sans réponse. Ils doivent dire quelque chose, et ce « quelque chose » devrait être plus que de qualifier les problèmes de faux, ce qui n’est en fait qu’une façon de ne rien dire.

Je ne pense pas qu’Obama conseille à Virginia Dems d’ignorer les attaques de guerre culturelle. Je pense qu’il ne fait que critiquer Youngkin pour avoir soulevé les questions qu’Obama croit, ou prétend croire, sont « faux ». Je ne suis pas sûr de ce qu’il accomplit par cela, mais c’est probablement ce qu’il fait.

Il y a, cependant, un sens important dans lequel un avertissement aux démocrates de ne pas perdre de temps sur les questions de guerre culturelle serait précieux. Les démocrates seraient bien servis s’ils ne repoussaient pas les limites de manière aussi agressive sur de telles questions – s’ils n’insistaient pas, par exemple, sur le « droit » des garçons d’utiliser les toilettes des filles et ne préconisaient pas d’enseigner aux enfants qu’ils sont intrinsèquement racistes simplement à cause de leur couleur de peau.

Comme je l’ai expliqué dans cet article, les sondages montrent que ces problèmes sont clairement des perdants pour les démocrates. En outre, une mise en garde contre le fait de perdre leur temps à lutter contre ce genre de problèmes de guerres culturelles serait conforme (1) au libéralisme démocrate traditionnel, (2) au socialisme traditionnel et (3) à la propre présidence d’Obama, dans une certaine mesure.

Jusqu’à récemment, les démocrates libéraux ne perdaient pas de temps sur des questions culturelles de pointe. Ils se sont concentrés sur les questions liées au déjeuner – des problèmes liés aux salaires, aux emplois et aux droits.

Ils ont également parlé de l’avortement – ​​« le droit d’une femme de choisir ». Mais cela avait du sens car leur position à ce sujet est à peu près aussi populaire qu’impopulaire.

Sinon, les démocrates ont largement évité les problèmes sociaux controversés. Ils ont généralement suivi l’exhortation de Bill Clinton à « se concentrer comme un lazer » sur l’économie.

Les socialistes traditionnels sont encore moins intéressés par les nouvelles questions sociales/culturelles. Pour eux, comme pour Karl Marx, tout est une question d’économie. C’était l’objectif constant des deux campagnes présidentielles de Bernie Sanders, par exemple.

Même Obama a essayé de gérer des problèmes de guerre culturelle hautement chargés au cours de son premier mandat en tant que président. Son objectif était presque entièrement d’étendre la couverture d’assurance maladie et de dépenser de l’argent pour stimuler l’économie. Même sur l’immigration – une question mixte économico-culturelle – Obama n’a pas pris de positions extrêmes au cours du premier mandat.

C’était alors. Maintenant, les démocrates sont entièrement engagés dans un programme éveillé, et je ne lis pas le commentaire d’Obama en Virginie ce week-end comme préconisant que les démocrates inversent cette voie. Cela n’arrivera pas, et Obama le sait.

Je me demande, cependant, si une partie d’Obama – deux parties en fait, le vieux socialiste et le pragmatique – regrette le fort engagement de son parti envers le réveil, et s’il y a une bouffée de ce regret dans ce qu’il a dit aux Virginiens lors du rassemblement ce week-end.