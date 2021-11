Obama souhaite un joyeux anniversaire à Biden et cela vous touchera dans tous vos sentiments

Beaucoup de stars ont dû s’aligner pour que Joe Biden et Barack Obama deviennent les meilleurs amis, et ils sont, les meilleurs amis.

Ils étaient assez différents. Biden était l’homme d’État, le rocher du Sénat et – à l’époque, aimé de tous des deux côtés. Obama était le nouveau venu, n’ayant passé que deux ans au Sénat, à peine plus de 40 ans, un jeune noir en pleine ascension, très très diviseur, même dans son propre parti, avant l’investiture. Il n’y avait pas beaucoup de chevauchement.

Et pourtant, l’une des nuits de la convention démocrate, les petits-enfants Biden et les filles Obama se sont réunis dans une chambre d’hôtel pour tout regarder à la télévision, ils avaient des matelas par terre, des pizzas commandées, les deux hommes le décrivent comme la nuit où ils ont décidé que tout cela pourrait s’arranger.

Avance rapide jusqu’à la fin, jusqu’à la fin (ou ce que nous pensions tous être la fin), c’est Obama qui a décerné à Joe Biden la Médaille présidentielle de la liberté, « avec distinction », rejoignant le pape Jean-Paul II et une petite liste de sélection sur vingt autres. Ce n’était pas seulement l’acte d’un ami et frère, c’était l’acte de quelqu’un qui appréciait que Joe Biden ait donné tout ce qu’il avait au pays.

L’un d’eux ne savait pas grand-chose.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, encore une fois, Obama a montré sa classe et a souhaité un joyeux anniversaire à Biden tout en notant également le service de Biden, à savoir la conduite d’un projet de loi indispensable au Congrès. Ce ne sont pas que des amis. Selon Business Insider :

« Joyeux anniversaire à mon ami et mon frère, @POTUS! » l’ancien président a tweeté à Biden, qui a été son vice-président de 2009 à 2017.

Dans sa note d’anniversaire, Obama a également vanté la signature récente du projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars, qui a cimenté une réalisation législative majeure pour l’administration Biden.

« Merci de nous offrir à tous le cadeau d’une meilleure infrastructure. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites pour reconstruire ce pays en mieux », a ajouté Obama.

Joyeux anniversaire à mon ami et mon frère, @POTUS ! Merci de nous offrir à tous le cadeau d’une meilleure infrastructure. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites pour reconstruire ce pays en mieux. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq – Barack Obama (@BarackObama) 20 novembre 2021

Parfois, c’est bien de laisser de côté une histoire politique qui fait du bien. Cela semblerait être l’un de ces moments.

