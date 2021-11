Obésité chez les enfants, les adultes voient une augmentation massive! La pandémie est-elle à blâmer?

Alors que le monde entre dans la troisième année de la pandémie dans un mois, les enfants ont pris un coup sur leur santé en essayant de se distraire avec des jeux en ligne et d’autres activités d’intérieur qui ne leur donnent pas beaucoup de place pour un exercice rigoureux. Et cela a été prouvé dans la dernière étude publiée par la National Family Health Survey (NFHS).

L’étude a montré qu’il y a eu une augmentation constante des cas d’obésité chez les enfants de moins de cinq ans avec jusqu’à 33 États et territoires de l’Union enregistrant une augmentation du nombre d’enfants en surpoids. Les experts suggèrent que cette augmentation de l’obésité est due au manque de mouvement physique et aux habitudes alimentaires malsaines courantes chez les enfants de nos jours.

« Le nombre d’enfants en surpoids est passé de 2,1 % dans la NFHS-4 à 3,4 % dans la NFHS-5 », indique le rapport publié par la PTI. Ce n’est pas seulement chez les enfants que l’obésité a trouvé son humble demeure, mais aussi chez les femmes et les hommes. Il y a eu une augmentation substantielle du nombre de femmes en surpoids à 24 pour cent contre 20,6 pour cent. Alors que chez les hommes, le nombre est passé de 18,8 pour cent à 22,9%.

L’enquête a également révélé que plusieurs États et territoires de l’Union, dont le Maharashtra, le Gujarat, le Mizoram, le Tripura, le Lakshadweep, le Jammu-et-Cachemire, l’Uttar Pradesh, Delhi, le Bengale occidental, l’Andhra Pradesh et le Ladakh, ont enregistré une augmentation du pourcentage d’obésité. chez les enfants de moins de cinq ans par rapport à la NFHS-4 menée entre 2015 et 2016, rapporte la PTI.

Les données indiquent que seuls Goa, Tamil Nadu, Dadra, Nagar Haveul et Daman and Die ont enregistré une baisse du nombre d’enfants en surpoids de moins de cinq ans. Les données de l’enquête ont indiqué que 30 États et territoires de l’Union ont enregistré une augmentation de l’obésité chez les femmes tandis que 33 États et UT ont enregistré l’obésité chez les hommes. Les hommes et les femmes dont l’indice de masse corporelle était supérieur ou égal à 25,0kg/m2 étaient considérés comme obèses, tandis que l’obésité des enfants était comptée en termes de poids/taille. L’augmentation de l’obésité est observée chez les enfants ainsi que chez les adultes en raison de choix alimentaires malsains et du manque de mouvements physiques.

« Derrière la tendance à l’augmentation de l’obésité chez les femmes, les hommes et les enfants indiens au cours des 15 dernières années, confirmée par la NFHS-5, se cachent des revenus en hausse, de mauvaises habitudes alimentaires et des choix de vie malsains », a déclaré Poonam Muttreja, directeur exécutif de la Population Foundation. de l’Inde.

