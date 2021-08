Obi Toppin, l’as dans la manche des Knicks pour le nouveau parcours

Knicks de New York Il a surpris le monde du basket la saison dernière 2020/21 après s’être lancé dans les playoffs de la compétition avec une équipe sans beaucoup de noms, mais très travaillée par Tom Thibodeau, notamment dans l’aspect défensif.

La franchise Big Apple, qui a passé de nombreuses années au fond du puits de Conférence Est, semble avoir enfin vu la lumière au bout du tunnel. L’arrivée de Kemba Walker en tant que star dans Free Agency 2021 (après avoir quitté Oklahoma City Thunder via un rachat) signifie l’acquisition de la pièce dont les Knicks avaient besoin pour concourir en NBA.

En plus de Walker, il semble y avoir une étoile montante qui crie pendant des minutes au sein de l’équipe new-yorkaise : Obi Toppin. Bien qu’il ait à peine joué les soi-disant « minutes poubelles » dans la rotation de Thibodeau la saison dernière, l’attaquant de puissance se comporte à un niveau exceptionnel dans la Summer League à Las Vegas. Surtout lors de son dernier match.

À l’aube, Toppin a atteint (dans la défaite contre les Detroit Pistons de Cade Cunningham), 31 points, neuf rebonds, trois interceptions et deux contres, réussissant 65% de field goal (13-20 TC) et 40% de triples (2 -5 T3). Tout cela en 37 minutes et 14 secondes sur le court, le joueur des Knicks qui a été le plus long.

Obi Toppin ce soir : 31 points

9 rebonds

3 vols

2 blocs

65% FG pic.twitter.com/UgVeJkJhnU – Hoop Central (@TheHoopCentral) 14 août 2021

Accepter un rôle de 2e unité

Il convient d’ajouter que, peu importe les bonnes minutes d’Obi Toppin, le jeune joueur est loin de faire partie des New York Knicks à cinq. Toppin partage un poste avec Julius Randle, qui est actuellement la star de la franchise Big Apple. Actuellement, son cap est de devenir le 6e homme de la rotation de Thibodeau.