Obi-Wan et Dark Vador s’affrontent dans la première bande-annonce de la série Jedi Master – The Chihuahua News – Entre les lignes

Le Disney + Day a rempli son objectif : augmenter l’engouement pour ce qui est à venir. Parmi les nouveautés qui ont fait sensation, le premier aperçu de la série Obi-Wan Kenobi, dans lequel Ewan McGregor assumera une nouvelle fois le rôle du légendaire maître Jedi de Star Wars. Cette bande-annonce montre qu’il va vivre une autre confrontation épique avec son ancien élève, Dark Vador.

L’avancée a pu être vue au sein des promotions de la plateforme, bien qu’elle ait pu fuir sur le réseau. La façon dont le Maître Jedi et son ancien Padawan s’affrontent rappelle beaucoup le combat qu’ils ont eu à la fin de La Revanche des Sith. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a déjà anticipé que ce serait « la revanche du siècle ».

Deborach Chow, réalisatrice de la série, a également annoncé qu’une série de scénarios seront présentés qui exploreront davantage le passé du maître Jedi, puisqu’il a donné Leia et Luke à leurs familles adoptives respectives. Dans le bref aperçu, on peut voir que les images sont des croquis qui permettent au public d’avoir une idée de ce qui va arriver dans la série Star Wars.

En plus de McGregor, un autre qui reviendra sera Hayden Christensen, qui se remettra dans la peau de Dark Vador, reprenant ainsi l’histoire du méchant après La Revanche des Sith. L’intrigue d’Obi-Wan commence précisément dix ans après les événements dramatiques de l’épisode III, où Kenobi a subi sa défaite la plus grande et la plus douloureuse, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui est devenu le méchant Seigneur Sith Dark Vador.

Avec McGregor et Christensen, ils complètent le casting de la série Moses Ingram (Lady’s Gambit), Joel Edgerton (Identité effacée), Bonnie Piesse (Star Wars : Episode III), Kumail Nanjiani (Eternals), Indira Varma (Game of Thrones) , Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (Une question de justice), Sung Kang (Fast & Furious 9), Simone Kessell (The Journey) et Benny Safdie (Fragments of a Woman).

La série Obi-Wan Kenobi devrait sortir sur Disney + en 2022 et durera six épisodes.

Source : Cependant