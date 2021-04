Obi-Wan Kenobi Disney + TV Show: 8 choses rapides que nous savons sur la série Star Wars

D’un certain point de vue, il semblait que parler d’Ewan McGregor reprenant son rôle des préquelles de Star Wars dans un nouveau film solo n’était rien de plus qu’une rumeur. Eh bien, la vérité, en fin de compte, est qu’une émission de télévision Obi-Wan Kenobi Disney + est en préparation. Si cela ne suffit pas à vous exciter, il a également été confirmé que Hayden Christensen retournait également dans la galaxie très, très loin.

Comme on pouvait s’y attendre d’une série qui a été gardée secrète pendant des années et issue de la célèbre franchise de films Star Wars, il n’y a pas grand-chose d’autre sur l’intrigue d’Obi-Wan Kenobi que nous pouvons révéler, sauf quelques de détails. Cependant, il y a encore plus que nous pouvons confirmer sur la série, y compris qui d’autre est dans le casting et l’équipe. Nous ne manquerons pas de vous informer de tout cela et plus encore dans la ventilation rapide et pratique suivante de l’émission de télévision tant attendue, en commençant par une mise à jour prometteuse en production.