‘Obi-Wan Kenobi’ est sur le point de commencer le tournage – voici le casting complet – .

En décembre dernier, lors de son événement Investor Day, Disney a partagé plus de détails sur onze nouveaux spectacles et films Star Wars en préparation. Beaucoup de ces projets sont au moins un an après le lancement, y compris Obi-Wan Kenobi – une émission Disney + dans laquelle Ewan McGregor reprendra son rôle emblématique de maître Jedi bien-aimé.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la série, mais le lundi 29 mars, Disney et Lucasfilm ont confirmé qu’Obi-Wan Kenobi commencerait le tournage en avril. La série télévisée a été annoncée pour la première fois lors de la convention D23 en août 2019, et en janvier 2020, Ewan McGregor a révélé dans une interview qu’elle avait été «un peu repoussée» pour donner aux scénaristes le temps d’améliorer les scripts. Vraisemblablement, Obi-Wan aurait commencé à tirer beaucoup plus tôt sinon pour la pandémie également, mais enfin, McGregor enfilera à nouveau les robes dans les prochains jours.

En plus d’annoncer le début de la production, Disney a également révélé le reste de la distribution qui apparaîtra aux côtés de McGregor. L’ajout le plus intéressant est Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Mis à part quelques camées de voix off, Christensen n’a pas été impliqué dans la franchise Star Wars depuis Revenge of the Sith, mais il a un rôle de premier plan dans la nouvelle série. Le casting comprend également Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Moses Ingram (The Queen’s Gambit), Joel Edgerton (The Gift), Indira Varma (Game of Thrones) et Sung Kang (The Fast and the Furious).

Le casting de l’émission Disney + Obi-Wan Kenobi. Source de l’image: Disney

« L’histoire [of the series] commence 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars: Revenge of the Sith où Kenobi a affronté sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker est devenu le diable Seigneur Sith Dark Vador », explique Lucasfilm sur le Star officiel Site Web de Wars.

Deborah Chow, qui a réalisé des épisodes de Mr. Robot, Better Call Saul et plus récemment de The Mandalorian, dirigera les six épisodes d’Obi-Wan Kenobi. Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et l’écrivain Joby Harold sont tous les producteurs exécutifs de l’émission.

«Ce fut un voyage incroyable en jouant Anakin Skywalker», a déclaré Christensen l’automne dernier. «Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleures conditions la dernière fois que nous les avons vus… Ce sera intéressant de voir ce qu’une réalisatrice incroyable comme Deborah Chow nous réserve à tous. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Ewan. C’est bon d’être de retour. »

La production devant commencer le mois prochain, il y a une chance que nous obtenions Obi-Wan Kenobi sur Disney + avant la fin de l’année, mais avec Le livre de Boba Fett déjà prévu pour décembre 2021, il semble plus probable que nous devrons le faire. attendez jusqu’au début de l’année prochaine pour voir Ewan McGregor et Hayden Christensen revenir en action.

