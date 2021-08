Objectif astucieux : 17 400 d’ici décembre ; rallye actuel une répétition de la course de taureaux de 2004-07?

En juillet 2021, India VIX, l’indice de volatilité est tombé à 13, ce qui est nettement inférieur à la moyenne à long terme de 22. (Image: REUTERS)

L’indice NSE Nifty 50 devrait atteindre 17 400 niveaux d’ici décembre 2021, alors que la volatilité continue de baisser, signalant la poursuite d’une forte tendance haussière, a déclaré Axis Securities. En juillet 2021, India VIX, l’indice de volatilité est tombé à 13, ce qui est nettement inférieur à la moyenne à long terme de 22. Cela suggère une configuration positive pour le marché avec une baisse limitée. La société de recherche nationale estime que si VIX continue de se diriger vers le sud, cela déclenchera un nouveau rallye sur le marché au sens large. Depuis le 21 novembre 2020, les actions à petite et moyenne capitalisation s’accélèrent et devraient générer des rendements solides en 2021 alors que les incertitudes économiques et la volatilité diminuent.

Le rallye actuel de Nifty 50 est-il une répétition de la course de taureaux de 2004-07?

Historiquement, Nifty a connu 10 phases haussières. Le rendement moyen de la phase haussière s’élevait à 144% avec une période moyenne de 27 mois. La première course de taureaux de 1990 à 1992 a généré un rendement énorme de 350 % en 22 mois, après une remontée de 104 % en 1993-1994 (18 mois), de 17 % en 1997-1998 (20 mois) et de 113 %. gains en 15 mois de 1998 à 2000. L’indice Nifty 50 a bondi de 127 pour cent entre 2001 et 2004 en 28 mois. Au cours de la période 2004-2008, sur une période de 44 mois, il a augmenté de 314 %, suivi de 141 % en 20 mois de 2009 à 2010. Dans une autre course haussière de Nifty, l’indice des 50 actions a bondi de 92 % en 2012-2015 et de 72 % en 48 mois entre 2016 et 2020. Au total, sept phases de taureaux dont celle actuelle, Nifty a augmenté de plus de 100%. Pendant le rallye actuel, Nifty avait donné un rendement de 107 pour cent en 16 mois.

Nouvelles connexes

Aptus Value Housing Finance IPO ouvre le 10 août; vérifier la fourchette de prix, la prime du marché gris, d’autres détails L’introduction en bourse de Chemplast Sanmar s’ouvre le 10 août ; vérifier la fourchette de prix, l’activité du marché gris, la taille de l’émission, d’autres détails RIL, SBI, Titan, Vodafone Idea, Adani Green, Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa IPO, actions Cipla en bref

Les midcaps sont attrayantes

Du point de vue de la valorisation, les actions à moyenne capitalisation semblent plus attrayantes que les grandes capitalisations. La société de courtage nationale a noté qu’historiquement, les moyennes capitalisations se négociaient avec une prime de 45% par rapport aux grandes capitalisations pendant la phase haussière de 2017. Axis Securities a ajouté que la récente vague d’introductions en bourse et leur succès indiquent l’appétit pour les actions à petite et moyenne capitalisation. La cotation stellaire de l’introduction en bourse de Zomato signifie également l’euphorie parmi les investisseurs et le fort appétit pour le risque pour les modèles commerciaux nouveaux et de nouvelle génération, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.