Objectif astucieux à 17 500, Sensex atteindra 58 300 alors que l’économie indienne accélère, selon ICICI Direct

Une macroéconomie nationale robuste pourrait aider NSE Nifty 50 à atteindre 17 500 et porter le S&P BSE Sensex à 58 300 alors que l’économie indienne se remet de la crise du Covid, a déclaré la société de courtage nationale ICICI Direct. “Avec le pic de la résurgence de Covid derrière nous, l’accélération du rythme de vaccination au niveau national et le déverrouillage calibré spécifique à l’État en cours, nous nous attendons à ce que l’activité économique rebondisse fortement au cours des neuf mois restants de l’exercice 2021-2022”, a déclaré la société de courtage. dans un rapport. Les indices de référence ont déjà augmenté, aidés par les solides bénéfices des entreprises. L’objectif fixé pour Nifty implique un potentiel de hausse de 10 % par rapport aux niveaux actuels du marché.

L’économie rebondit

Les indices globaux ont montré une résilience lors de la deuxième vague de covid-19. La récente remontée des indices a été favorisée par les bénéfices encourageants des entreprises au cours du trimestre janvier-mars, menés par la remontée des prix des matières premières clés et les fortes perspectives de demande sous-jacente. En outre, les perceptions de la taxe sur les produits et services (TPS) continuent de rester au-dessus de la marque de crore de Rs 1 lakh, témoignant de la robustesse de la macroéconomie nationale, selon le rapport. Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont également repris leurs investissements en Inde, faisant des acheteurs nets en juin 2021 (afflux MTD à 2,1 milliards de dollars US) contre une activité de vente observée en avril 2021 et mai 2021.

Gains astucieux pour augmenter de 24% TCAC

Les analystes d’ICICI Direct ont déclaré que leur vision positive des marchés intérieurs est encore renforcée par l’augmentation des dépenses d’investissement du gouvernement, qui créera un effet multiplicateur sur l’économie. “Nous nous attendons à ce que le mouvement haussier généralisé actuel des marchés se poursuive, les petites et moyennes capitalisations étant en tête des gains”, ont-ils ajouté. Les résultats stellaires du trimestre de janvier à mars ont conduit ICICI Direct à améliorer ses estimations de bénéfices à hauteur d’environ 7,5 %. “Nifty EPS devrait maintenant croître à un TCAC de 24,2% entre FY21-23E. En attribuant le même multiple de PE d’environ 22x aux bénéfices de l’exercice 23E, notre objectif Nifty résultant est de 17 500 avec un objectif Sensex équivalent à 58 300 », ajoute le rapport.

Regardez ces secteurs

Au cours des prochaines années, ICICI Direct estime que la croissance des bénéfices à deux chiffres sera tirée par le secteur automobile (effet de base), le secteur des biens d’équipement et le secteur des indices BFSI lourds, qui comprend également le secteur des assurances. Pendant ce temps, l’informatique et l’espace pharmaceutique restent les éléments structurels privilégiés du marché.

