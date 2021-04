Objectif astucieux de décembre 2021 à 16 100, en baisse de 6% par rapport à l’objectif précédent discrétionnaire, automobiles sous pression

Avec l’accélération des initiatives de numérisation entreprises par les entreprises indiennes, le secteur informatique ne sera pas affecté par les défis nationaux. Image: .

La deuxième vague de COVID-19 s’est avérée plus dangereuse, l’Inde signalant plus de 3 cas de lakh par jour. Le marché a été témoin d’une correction significative en raison de l’augmentation des cas et de la réinstauration de mesures de type verrouillage et de restrictions strictes entre les États. Axis Securities a révisé à la baisse son objectif de décembre de Nifty de 6 pour cent à 16 100 contre 17 200 auparavant. À la suite des défis du COVID-19, le gouvernement a commencé de manière proactive à prendre des mesures pour ouvrir le programme de vaccination à un groupe d’âge plus large de 18 à 45 ans à partir du 1er mai 2021. Les analystes d’Axis Securities affirment que la clarté que le COVID-19 se remettra probablement dans un laps de temps limité des 6 prochains mois. «Dans ce scénario, il est essentiel d’évaluer les dommages infligés par la deuxième vague à divers secteurs ainsi qu’aux bénéfices des entreprises, car ces facteurs ont le plus d’impact sur les rendements et les évaluations du marché», a déclaré Naveen Kulkarni, directeur des investissements, Axis Securities .

Sur la base de l’analyse de sensibilité de la propagation du virus et de la durée du verrouillage, Kulkarni a estimé que les bénéfices de l’exercice 22 pour Nifty 50 diminueraient de 6 à 16% dans la base du scénario baissier. Cela signifie que les bénéfices de l’exercice 22 devraient se situer dans une fourchette de 575 à 650, ce qui implique toujours une croissance par rapport aux niveaux de l’exercice 21. “Bien que ce ne soit pas un scénario apocalyptique, cela indique que quelques secteurs sous-performeront à court et moyen terme tandis que les autres surperformeront”, a déclaré la société de courtage.

Consommation discrétionnaire, les automobiles sévèrement impactées

Le Maharashtra, qui contribue à 14 pour cent du PIB de l’Inde, a annoncé les mesures les plus strictes de loin car l’État a le plus grand nombre de cas. Pour cette raison, les secteurs liés aux voyages, au tourisme, à la restauration, aux petits billets discrétionnaires et bien d’autres seront gravement touchés. La société de courtage estime que s’il n’y a pas beaucoup de jeux cotés dans la consommation discrétionnaire de petits billets comme les restaurants, tout cela aura un impact sur le secteur BFSI car il est un prêteur pour le segment des PME et MPME. De même, le secteur de l’automobile devrait supporter le poids des salles d’exposition fermées et de la diminution de l’utilisation de la capacité. La rentabilité du secteur automobile devrait rester sous pression en 2021.

IT, Pharma, Biens de consommation de base et Rural devraient surperformer

Avec l’accélération des initiatives de numérisation entreprises par les entreprises indiennes, le secteur informatique ne sera pas affecté par les défis nationaux. Le secteur bénéficiera également d’un dollar plus fort. Au milieu de la campagne de vaccination en cours et du déploiement de plus de vaccins COVID-19, le secteur pharmaceutique est susceptible de surperformer et de profiter des défis nationaux et de voir ses revenus augmenter au cours des 3 prochains mois. “Le Dr Reddy’s et Gland Pharma bénéficieront probablement du déploiement de Spoutnik qui a été récemment approuvé par le gouvernement”, a ajouté la société de courtage. Naveen Kulkarni estime également que les produits de consommation de base devraient également voir leur trajectoire de croissance inchangée, car les entreprises du secteur alimentaire connaissent un impact positif. De plus, les régions rurales continueront de bien se porter car le dernier cycle indiquait également que l’impact de la pandémie était plus faible que ses homologues urbains.

Objectif de décembre astucieux vu à 16100

Les prix des métaux ont continué de grimper au cours de la deuxième vague de COVID-19 à l’échelle mondiale. De même, d’autres produits de base ont également continué de progresser. La société de courtage nationale a également déclaré que même si les jeux cycliques tels que le ciment et les biens d’équipement peuvent entraîner une perturbation de la demande par intermittence, la flambée de la demande après la pandémie est très probable. Il considère que l’espace cyclique est également bien placé pour surpasser ces défis. Axis Securities a noté que l’impact sur le marché sera significatif mais qu’il y a suffisamment de jeux structurels qui offrent une visibilité des bénéfices à long terme. Ceux-ci devraient être accumulés au cours de la baisse actuelle, car ils entraîneront une forte croissance des bénéfices et pourraient voir une allocation plus élevée à court terme. “Nous restons prudemment optimistes sur les marchés boursiers et pensons que c’est le moment d’ajouter et de ne pas paniquer”, a-t-il ajouté.

