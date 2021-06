Objectif Bitcoin ETF ajoute 100 BTC, le fonds Ark de Cathie Wood achète plus d’actions GBTC et COIN

La dernière baisse des prix a vu beaucoup de gens récupérer des pièces bon marché tandis que le marché de la cryptographie reste dans une « peur extrême » et ne réagit pas à toutes les bonnes nouvelles qui arrivent.

Le marché des crypto-monnaies reste agité, les prix continuant de montrer une faiblesse lors des échanges de range.

Fait intéressant, au milieu du sentiment persistant de « peur extrême » sur le marché, la troisième plus grande sortie de Bitcoin de 2021 des échanges centralisés a été enregistrée cette semaine.

“Un total de 39 040 BTC ont été retirés, la majorité provenant de Kraken (29 700 BTC)”, a noté IntoTheBlock.

Cependant, il pourrait s’agir d’un simple remaniement interne, car Kraken avait également effectué des transferts internes au cours du week-end.

Cependant, la récupération de pièces bon marché se poursuit car le marché reste faible. Objectif Bitcoin ETF, le premier d’Amérique du Nord, a augmenté ses avoirs de 100 BTC, son total s’élevant désormais à 19 508 BTC. Jusqu’à la mi-mai, les avoirs de l’ETF ont augmenté de manière significative mais ont depuis ralenti leur rythme.

Quant à son ETF Ether, il a augmenté ses avoirs d’un total de 574 ETH, avec une détention totale de 54 520 ETH. ETH -3,19% Ethereum / USD ETHUSD 2,530,10 $

Le fonds APK Ark de Cathie Wood a également acheté 18 746 actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et 13 718 actions de Coinbase (COIN) cette semaine.

ARKW détient désormais 7 441 692 actions de GBTC et 799 779 actions de Coinbase, représentant respectivement 4,01 % et 3,37 %. APKK détient quant à lui 3 134 630 actions de Coinbase, soit 3,44%.

Le prix du Bitcoin, cependant, est toujours descendu à environ 32 275 $ malgré tous les achats et les bonnes nouvelles que le marché voit.

Cette semaine, l’ancien président américain Donald Trump est sorti et a qualifié le bitcoin de concurrent de l’USD, et MicroStrategy a partagé ses plans pour acheter 400 millions de dollars supplémentaires de BTC.

Au cours du week-end, le président salvadorien a annoncé que le pays déclarerait le Bitcoin monnaie légale. Suite à cela, le membre du Congrès paraguayen Carlitos Rejala a ajouté des yeux laser à son profil Twitter. Réjala a dit,

« Comme je le disais il y a longtemps, notre pays doit avancer main dans la main avec la prochaine génération. Le moment est venu, notre moment. Cette semaine, nous allons démarrer un projet important pour innover le Paraguay devant le monde !

Fabio Ostermann, leader du Nouveau Parti, un parti libertaire au Brésil, s’est également joint à Francisco Sánchez, membre de la Chambre des députés d’Argentine, et Gabriel Silva, membre du Congrès à l’Assemblée nationale du Panama. Silva a écrit,

“C’est important. Et le Panama ne peut pas être laissé pour compte. Si nous voulons être un véritable hub technologique et entrepreneurial, nous devons soutenir les crypto-monnaies. Nous allons préparer une proposition à présenter à l’Assemblée.

