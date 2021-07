Objectif, continuer à voler haut : les décisions des Hawks

A Atlanta, la saison a commencé avec un slogan clair : ils ne voulaient plus attendre, ils voulaient gagner maintenant. En 2019-2020, l’équipe n’avait pu ajouter que 20 victoires ; ce cours, d’autre part, ils l’ont viré en finale de conférence. Mission accomplie. Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Tony Snell, Kris Dunn, Rajon Rondo et Solomon Hill sont arrivés, rejoignant un Clint Capela à bord lors de la saison précédente. Plus tard, Lou Williams a atterri. Sa contribution a été inégale, mais déterminante, allant du départ de Rondo aux rôles fondamentaux de Bogdanovic ou Gallinari. La formule a été couronnée de succès : ils ont misé sur plus de talent et une bonne dose de vétéran pour entourer, au fond, Trae Young, mais pas seulement lui, joueur de franchise incontesté. Kevin Huerter, John Collins, Onyeka Okongwu, Cam Reddish, De’Andre Hunter… L’avenir semblait assuré, mais, à lui seul, il est temps de parler au présent.

Nate McMillan, avec une griffe, a supprimé l’étiquette d’acteur. Il a signé quatre saisons supplémentaires avec la franchise et, A 56 ans, il s’est retrouvé, comme il l’indique lui-même, avec une opportunité en or, marchant sur une fondation qui semble très solide et avec beaucoup d’oxygène pour viser haut. “C’est vraiment une bénédiction. On dit que lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre, mais je ne m’attendais pas à ce que cela se produise… et c’est arrivé”, dit-il. Après quatre saisons consécutives perdues au premier tour avec les Indiana Pacers, il a fait un miracle. Lorsqu’il a remplacé Lloyd Pierce début mars, les Hawks étaient 11e au classement, avec une fiche de 14-20. Ce qui suit est l’histoire. Ils sont entrés dans les séries éliminatoires actuelles en tant que cinquième classé, avec une note de 27-11 dans les matchs restants. Une fois dans la phase finale… le titre du tueur géant échoue. Ils ont fait taire Madison avec leur propre performance à Broadway, ils ont montré qu’ils étaient une équipe aussi mature que n’importe quelle autre pour vaincre les Sixers dans un septième d’envergure maximale et, dans leur chanson finale, ils ont fait douter les Bucks.

Que Pierce soit parti ou qu’il ait été invité à partir, maintenant, cela n’a pas d’importance. La réalité est ce qu’elle est, et c’est merveilleux. Malgré le pari décidé en début de parcours, peu ont cru certains Hawks finalistes de Conférence. Mais c’est ce qu’ils sont, et maintenant ils ont ce devoir intrinsèque à la situation. Une responsabilité que personne ne nomme habituellement, mais qui est présente sans prévenir : maintenir le statut. La saison 2021-22 débutera avec un air différent à Atlanta. Un dans lequel il est beaucoup plus agréable à piloter, mais aussi un peu plus compliqué. Les fans, les rivaux et la compétition elle-même attendront le sommet de McMillan. D’ici là, les bureaux de l’organisation ne seront pas à l’abri des mouvements traditionnels pour le moment. Young est déjà bien entouré et, en même temps, a montré que, dans ce contexte, il dirigeait comme l’un des meilleurs. La base existe, mais… est-ce suffisant ? Peut-il être maintenu ? Faut-il déplacer des pièces ? Les questions, parmi les succès, font également surface. Et, le premier, en tant qu’échantillon de ce qui précède, se trouve dans le joueur de franchise lui-même.

Des renouvellements… pour que tout reste pareil

“Il ne peut pas nous aider à battre Milwaukee”, s’est dit Travis Schlenk, directeur général de la franchise après avoir vu l’un des joueurs qui, le 29 juillet, sera présent au repêchage. La franchise arrive avec les choix 20 et 48, mais son mode de fonctionnement sera très différent des saisons précédentes. “Alors oui, changez un peu (la planification). Nous sommes enthousiasmés par la direction dans laquelle nous sommes et nous ne voulons pas prendre de recul. Mais cela ne signifie pas nécessairement que je prévois de courir profondément dans le éliminatoires chaque année, car il y a des choses différentes qui entrent en jeu. Mais nous voulons rester compétitifs en championnat », explique Schlenk dans des déclarations recueillies par ESPN. Ses prochains mouvements viseront donc à élever le plafond ; mais pas seulement par l’incorporation de nouvelles pièces. Une bonne partie des actions à entreprendre passe par le maintien de celles qui existent déjà.

Bientôt, Luka Doncic signera sa prolongation de contrat, la première depuis son association en tant que rookie, celle qui arrive (ou pas) dans la troisième saison en tant que joueur dans la compétition américaine. Il sera plus de 200 millions, en raison de ses conditions particulières : avoir été sélectionné comme numéro 3 de la Draft et nommé dans le Meilleur Quintette de la compétition au cours des deux dernières années. Trae Young et Kevin Huerter ne répondent pas à ces exigences, mais ils sont également dans le même temps. Dans le cas du premier, il optera pour une prolongation maximale, qui est juste en dessous de celle du Slovène (super maximum). Il s’oppose à 168 millions, ce qui pourrait toutefois être plus si une clause d’augmentation est incluse sous réserve d’entrée dans les quintettes All NBA lors de la prochaine saison, comme le souligne Bobby Marks (ESPN). Huerter, pour sa part, n’aspirera pas à de tels sommets, mais, après ses performances piquantes dans la phase finale, il pourrait exiger une généreuse prolongation. Lors du septième match contre Philadelphie, il s’est déguisé en superstar, avec 27 points, 7 rebonds et 3 passes décisives avec 55,6% du terrain et 50% du triple. Il le fera compter et Atlanta devra évaluer jusqu’où il décide d’aller avec lui.

Mais ce n’est pas la grande question. Ceci est placé sur John Collins. L’attaquant, avant de commencer la saison, a rejeté la même prolongation que Young et Heurter maintenant (avec leurs conditions respectives) auront sur la table. Ce faisant, vous deviendrez un agent libre restreint. Schlenk espère l’avoir pour la prochaine campagne: “Tomó la decisión de ir a la agencia libre restringida el otoño pasado y muchas veces eso puede afectar a un jugador; pero creo que no estaba jugando para sus números, estaba jugando para que el equipo gane”, aseguró tras consumarse la eliminación del équipe. Son renouvellement pourrait dépasser les 100 millions pour les quatre ou cinq prochaines années. Ajouté à celui de Huerter and Young, cela conduirait la franchise à être placée dans la taxe de luxe lors de la saison 2022-23, quelque chose d’inédit avec Schlenk aux commandes, comme Marks lui-même le perçoit.

Et il y a plus. Hunter et Reddish entreront dans le célèbre troisième parcours des recrues la saison prochaine. Cette année, les blessures ont privé le premier de tout son potentiel ; celui qui, en quelques instants sur le sol, a explosé considérablement. Il n’a pu jouer que 23 matchs, dans lesquels il a récolté en moyenne 15 points et 4,8 rebonds, mais il a laissé le sentiment d’être l’un des écuyers les plus fiables de Young. Dans le cas de Reddish, la situation a été similaire. Seulement 26 matchs, mais avec un adieu significatif : ses 21 points lors du sixième match contre les Bucks. Discerner et faire les paris, dans le sens des sommes importantes, sera vital pour la franchise dans les années à venir. Comme première plate-forme, avec Collins à l’ordre du jour urgent, mais avec beaucoup plus. Clint Capela, un autre des grands accessoires, avec un contrat garanti jusqu’en 2022-2023Il pourrait également signer une prolongation de trois ans pour un peu plus de 70 millions de dollars avant la mi-octobre. Des étapes à suivre, parmi un réseau de décisions, qui doivent être rendues compatibles avec l’arrivée de pièces qui permettent d’augmenter la vitesse du battement. De quoi briser un plafond qui, jusqu’à présent, était inconnu. Maintenant qu’il est en vue, vous ne voulez pas le perdre de vue.