Objectif de capacité renouvelable de 175 GW à atteindre d’ici FY26 : Icra

Les principales raisons du retard ont été citées comme des problèmes liés à l’acquisition de terrains et à la période plus longue requise pour construire l’infrastructure de transmission associée afin d’évacuer l’électricité produite par les centrales solaires et éoliennes.

L’objectif d’avoir 175 giga-watts (GW) de capacité installée d’énergie renouvelable fixé par le gouvernement ne sera probablement atteint qu’au cours de l’exercice 26 par rapport à l’objectif de l’atteindre d’ici décembre 2022, ont déclaré les analystes de l’Icra.

Étant donné que 40 GW de la capacité cible de 175 GW devaient provenir de centrales solaires sur le toit, des progrès limités sur ce front ont également contrecarré la réalisation de l’objectif de 175 GW d’énergies renouvelables à temps. La « résistance passive » des sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) à l’installation de panneaux solaires sur les toits – dans l’appréhension de perdre des revenus des consommateurs commerciaux et industriels mieux rémunérés des discoms – est considérée comme l’une des principales raisons pour lesquelles le solaire sur les toits n’a pas décoller comme prévu.

Le 12 août, le gouvernement a annoncé que la capacité installée d’énergies renouvelables du pays avait dépassé les 100 GW. 50 GW supplémentaires sont actuellement en cours d’installation et 27 GW font l’objet d’un appel d’offres. Le pays a également fixé son objectif de 450 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030. L’Icra estime que l’ajout supplémentaire de capacité d’énergie renouvelable entre mars 2021 et mars 2025 sera de 65 GW, dont 51 GW d’énergie solaire, 12 GW d’énergie éolienne et 2 GW d’autres sources vertes. .

L’ajout de capacité de 65 GW devrait entraîner un investissement de Rs 3,5 lakh crore et devrait augmenter la part des énergies renouvelables dans la base globale de production d’électricité à 34% par rapport au niveau actuel de 25%. Le rythme de l’ajout de capacité peut être plus rapide si le taux de croissance de la demande d’électricité augmente de manière significative, ont souligné les analystes.

« Les principaux défis qui freinent la croissance restent sur le front de l’exécution, principalement liés aux infrastructures terrestres et de transmission ainsi qu’aux progrès lents mais en amélioration dans la signature d’accords d’achat d’électricité et d’accords de vente d’électricité par les acheteurs intermédiaires avec des dcoms », a déclaré Girishkumar Kadam, vice-président senior. président des cotes Icra. Les Discoms ont eu froid aux yeux en achetant de l’électricité à partir de projets d’énergie renouvelable à des tarifs découverts lors d’enchères antérieures après que des prix beaucoup plus bas aient été découverts lors d’offres ultérieures.

Plus de 6 000 MW de projets d’énergie renouvelable ont soumissionné aux enchères avant février 2020 n’ont pas encore trouvé d’acheteurs, car les taux ont chuté à un niveau record de 1,99 Rs/unité en décembre 2020. Avec la hausse des prix des modules solaires, qui représentent environ 60% du dépenses totales du projet pour les centrales solaires, les tarifs dans les récentes enchères solaires ont été d’environ Rs 2,34/unité.

