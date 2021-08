Objectif de déficit budgétaire pour l’exercice 22 susceptible d’être atteint

Il faut dire que les objectifs de revenus qui ont été fixés pour l’exercice 22 étaient réalistes et conservateurs au départ.

Malgré la grave deuxième vague de Covid-19, le gouvernement central devrait atteindre son objectif de déficit budgétaire pour l’exercice 22 de 6,8% du PIB. Voici comment.

PIB nominal : le gouvernement avait pris en compte une croissance du PIB nominal de 14,5 % en glissement annuel (en glissement annuel) lors de l’estimation de l’estimation budgétaire de l’exercice 22. La deuxième vague de Covid-19 a peut-être réduit les attentes de croissance du PIB réel pour l’exercice 22, mais nous notons que la croissance du PIB nominal sera probablement supérieure à 16% en glissement annuel en raison d’un déflateur du PIB plus important que prévu. Par conséquent, il est peu probable que la situation budgétaire soit confrontée à un vent contraire important, malgré la gravité de la deuxième vague de Covid-19.

– Recettes fiscales : Il faut dire que les objectifs de recettes qui ont été fixés pour l’exercice 22 étaient réalistes et conservateurs au départ. Le gouvernement avait prévu une croissance des recettes fiscales nettes de 14,9% en GA pour l’exercice 22, par rapport aux estimations révisées de l’exercice 21, qui semblaient crédibles, compte tenu de l’hypothèse de croissance du PIB nominal de 14,5% en GA. Mais nous savons maintenant que la perception réelle des impôts au cours de l’exercice 21 s’est avérée supérieure à l’estimation révisée, ce qui implique que les recettes fiscales nettes n’auront besoin d’augmenter que de 8,5% en glissement annuel au cours de l’exercice 22 par rapport à la collecte de l’exercice 21 pour atteindre l’objectif absolu de collecte des impôts.

Mais, étant donné l’hypothèse de croissance du PIB nominal de plus de 16 % au cours de l’exercice 22, l’objectif de croissance de la collecte nette des impôts de 14,9 % en glissement annuel semble réalisable, même après avoir pris en compte la deuxième vague. En supposant que la perception nette des impôts augmente de 14,9% en glissement annuel par rapport à la perception réelle des impôts au cours de l’exercice 21 (au lieu d’utiliser le chiffre d’estimation révisé inférieur), nous estimons que les recettes fiscales seront plus élevées d’environ 914 milliards de roupies au cours de l’exercice 22 par rapport à ce qui a été supposé dans l’estimation budgétaire, ceteris paribus. La dynamique ci-dessus est probablement ce qui a donné aux autorités la confiance nécessaire pour transférer 750 milliards de dollars aux États au lieu de la compensation de la TPS sans emprunter davantage sur le marché.

– Recettes non fiscales : RBI a transféré Rs 991 milliards de dividendes au Centre, soit environ Rs 500 milliards de plus que l’estimation budgétaire.

– Monétisation des actifs : Rs 880 milliards sont attendus pour l’exercice 22 à cause de cela (nous avons pris en compte Rs 800 milliards), ce qui aidera le côté recettes du budget.

– Désinvestissements : le budget a supposé un objectif ambitieux de Rs 1,75 billion pour les désinvestissements au cours de l’exercice 22 et il est essentiel que l’introduction en bourse du PFR soit réalisée au cours de cet exercice, si l’objectif global doit être atteint.

– Recettes totales : compte tenu de tous les facteurs ci-dessus, nous estimons que la collecte globale des recettes pour l’exercice 22 pourrait être potentiellement supérieure à l’estimation budgétaire de 384 milliards de roupies. Selon les documents budgétaires, le contrôleur général des comptes et les recherches de la Deutsche Bank, le déficit budgétaire (BE) de l’exercice 22 est estimé à 15 068 milliards de roupies (6,8 % du PIB), ce qui est presque similaire à l’estimation de la Deutsche Bank de 15 084 milliards de roupies (6,8 % du PIB).

– Dépenses : le Centre a annoncé un certain nombre de mesures de soutien fiscal pour aider divers secteurs touchés ; nous estimons le coût budgétaire supplémentaire à 0,2 % du PIB (soit environ Rs 400 milliards).

Tout mettre ensemble : Sur la base des facteurs discutés ci-dessus, nous arrivons à une estimation approximative qui, à notre avis, maintient l’estimation du déficit budgétaire inchangée à 6,8 % du PIB pour l’exercice 22. Si l’objectif de désinvestissement manque la cible par une marge plus importante que ce que nous avons estimé actuellement, et si l’Inde rencontre une troisième vague sévère, ce qui n’est pas notre scénario de base à l’heure actuelle, alors il pourrait y avoir des risques à la hausse pour l’estimation du déficit budgétaire.

Le Centre est tenu de payer 830 milliards de roupies supplémentaires pour la compensation de la TPS aux États au cours du deuxième semestre de l’exercice 22, qui sera probablement financée par des revenus accrus, aidés par le programme de monétisation des actifs récemment annoncé, tout manque à gagner sur ce front étant susceptible d’être comblé par d’éventuels compression des dépenses d’investissement (allocation de 5 500 milliards de roupies ; +30 % en glissement annuel) d’un montant proportionnel.

économiste en chef indien, Deutsche Bank

