Objectif de production d’oléagineux non atteint au cours des trois dernières années

L’objectif de production de graines oléagineuses et l’objectif d’extension de superficie pour le palmier à huile dans le cadre de la Mission nationale de sécurité alimentaire (NFSM) n’ont pas pu être atteints au cours des trois dernières années, selon les données soumises par le gouvernement à la Lok Sabha mardi.

Dans le cadre du NFSM-Oilesed, il y avait une production de 315,22 tonnes lakh contre l’objectif de 360 ​​tonnes lakh pour l’année 2018-29; pour l’année 2019-2020, 322,19 tonnes de lakh ont été produites par rapport à l’objectif de 361,00 tonnes de lakh ; tandis que pour l’année 2020-21, la production est fixée à environ 365,65 tonnes lakh contre l’objectif de 370,00 tonnes lakh, a déclaré le gouvernement.

De même, dans le cadre du NFSM-Oil Palm, l’objectif d’expansion de la superficie annuelle pour 2018-19 était de 26 157 hectares alors que la réalisation n’était que de 11 807 hectares ; pour l’année 2019-2020, l’extension de la superficie était de 13 274 hectares contre l’objectif de 17 780 hectares ; et en 2020-2021, il était de 14 090 hectares contre l’objectif de 22 815 hectares, a déclaré le ministre de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, Narendra Singh Tomar, dans un communiqué déposé sur la table en réponse à une question des députés Bhartruhari Mahtab et Sudhakar Tukaram Shrangare.

Dans le cadre du NFSM (oléagineux), le gouvernement central a mis en place 36 pôles oléagineux en 2018-19 et 2019-20 avec pour objectif d’augmenter la disponibilité de semences de qualité à haut rendement.

Il existe huit pôles semenciers pour le colza et la moutarde (dans l’Assam, l’Haryana, le Madhya Pradesh, le Rajasthan, l’Uttar Pradesh et le Bengale occidental) ; six pour le soja (Chhattisgarh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana, Karnataka) ; six pour l’arachide (Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat, Odisha et Karnataka) ; deux pour le sésame ; trois pour le tournesol (Telangana, West Bengal, Karnataka) ; trois pour le carthame, trois pour le niger (Madhya Pradesh, Karnataka et Odisha) ; trois pour le ricin (Gujarat, Tamil Nadu et Telangana) et deux pour les graines de lin, selon les données du gouvernement.

Le gouvernement indien promeut la production et la productivité des graines oléagineuses à travers la Mission nationale de sécurité alimentaire (Oléagineux) dans tous les districts de l’Inde tandis que le programme de promotion de la culture du palmier à huile est mis en œuvre dans 12 États : Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Manipur, Mizoram, Nagaland, Odisha, Tamil Nadu et Telangana.