L’équipe Maveron. (Photo Maveron)

Dan Levitan n’est pas convaincu que le gouvernement américain puisse résoudre les problèmes urgents du pays, à un moment où il a plus que jamais besoin d’aide.

“Malheureusement, je pense que de plus en plus d’entre nous ont perdu la foi que le gouvernement va rendre ce pays meilleur, étant donné le manque de bipartisme et l’impasse sur la gouvernance”, a déclaré le cofondateur de Maveron. « Le rôle des entreprises et de faire ce qui est juste est plus important que jamais. »

C’est pourquoi la société de capital-risque qu’il a aidé à démarrer il y a 23 ans avec l’ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz, est récemment devenue une Certified B Corporation, ou une « B Corp ».

Dan Levitan, co-fondateur de Maveron. (Photo Maveron)

La désignation est accordée aux entreprises à but lucratif qui adhèrent aux normes de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité juridique. L’idée est de s’assurer que les entreprises ont un impact global positif sur le monde – pour équilibrer le profit et l’objectif, selon B Lab, une organisation à but non lucratif qui administre les certifications. Il existe plus de 3 500 entreprises « B Corp » dans le monde.

“Nous croyons fermement que le profit et l’objectif peuvent aller de pair et ne pas se compromettre”, a déclaré Natalie Dillon, directrice chez Maveron.

La société, qui a des bureaux à Seattle et à San Francisco, a d’abord entendu parler de «B Corp» lorsqu’elle a investi dans la marque de chaussures populaire Allbirds en 2016. D’autres startups de son portefeuille, qui se concentrent sur les entreprises B2C, ont également le attestation.

Il y a moins de dix sociétés d’investissement à l’échelle nationale qui ont le statut « B Corp », mais Maveron a pensé qu’il était logique d’obtenir la désignation. Elle avait déjà « Profit + Purpose » comme l’une de ses valeurs fondamentales et a décidé de faire le travail supplémentaire pour obtenir la certification « B Corp ».

Le processus comprenait des centaines de questions sur son entreprise – structure juridique, prise de décision, données démographiques des employés et des clients, impact sur l’environnement, etc. “C’était un gros effort”, a déclaré Pete McCormick, partenaire chez Maveron.

Le statut « B Corp » s’ajoute à d’autres initiatives connexes chez Maveron, notamment sa participation à Diversity Riders, qui vise à accroître la diversité des investisseurs dans les transactions de démarrage et à reverser une partie de ses bénéfices d’intérêt reporté à des causes telles que la justice sociale.

« Nous sommes ici depuis plus de 20 ans et beaucoup de choses ont changé », a déclaré McCormick. « Il y a un fort sentiment que les entreprises doivent en faire plus. »

Levitan a déclaré que Maveron à lui seul ne peut pas faire une grande différence en faisant plus de « bien » pour le monde. Il a encouragé d’autres sociétés et sociétés d’investissement à devenir également certifiées « B Corp ».

« Si Maveron, d’autres VCs et d’autres sociétés de portefeuille s’unissent autour d’un ensemble différent de principes commerciaux avec un engagement plus important envers d’autres choses en plus de simplement gagner le plus d’argent possible pour leurs circonscriptions, alors collectivement les États-Unis et le monde s’en porteront mieux, ” il a dit.

Maveron a réalisé plus de 250 investissements depuis 1998. Il investit dans son septième fonds de 180 millions de dollars. Ses sociétés de portefeuille ont eu 11 introductions en bourse et 14 d’entre elles ont obtenu des évaluations de 100 millions de dollars ou plus. Les sorties notables incluent eBay, Groupon, Shutterfly, Trupanion, Zulily et autres. Les investissements les plus récents incluent Pacaso, Booster Fuels, Imperfect Foods, Modern Fertility, et plus encore.