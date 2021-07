Objectif périscope iPhone attendu en 2022 ; Apple a accordé un brevet

Nous nous attendons à voir un objectif périscope iPhone dans un ou plusieurs modèles de la gamme de l’année prochaine, et Apple a maintenant obtenu un brevet pour une implémentation de la technologie optique.

Un objectif périscope pourrait confortablement permettre un zoom optique 10x dans un iPhone…

Arrière-plan

Nous avons déjà expliqué en détail le fonctionnement d’un objectif périscope, mais voici la version courte :

Les objectifs zoom nécessitent une certaine distance entre les éléments arrière et avant, et plus le facteur de zoom est élevé, plus cette distance doit être longue pour une ouverture donnée. C’est la raison pour laquelle ces objectifs sont souvent appelés « objectifs longs » sur les appareils photo traditionnels.

Un objectif long est problématique sur un smartphone, car vous n’avez pas assez d’épaisseur dans l’appareil pour s’adapter à la distance focale nécessaire. Un objectif périscopique résout ce problème en orientant l’objectif verticalement dans le boîtier du téléphone et en utilisant des prismes ou des miroirs pour plier la lumière à 90 degrés. Vous pouvez voir un exemple ci-dessus et ci-dessous à partir d’un téléphone Oppo :

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a indiqué pour la première fois l’année dernière qu’Apple inclurait un objectif périscope dans sa gamme d’iPhone 2022, et cela a été soutenu par deux rapports ultérieurs.

Brevet Apple pour l’objectif périscopique de l’iPhone

De toute évidence, Apple a remarqué qu’Apple avait maintenant obtenu un brevet pour l’un de ces modèles, que la société appelle un “appareil photo plié”. La conception d’Apple a deux prismes plutôt qu’un (illustré ci-dessous).

Des modes de réalisation d’une caméra pliée sont décrits qui comprennent deux éléments de pliage de lumière (par exemple, des prismes) et un système d’objectif indépendant situé entre les deux prismes qui comprend un diaphragme et des éléments d’objectif avec une puissance de réfraction montés dans un barillet d’objectif. Les prismes et le système de lentilles peuvent être collectivement appelés système optique. Les prismes fournissent un axe optique « replié » pour la caméra, par exemple pour réduire la hauteur Z de la caméra. Le système de lentilles comprend une pile de lentilles comprenant un ou plusieurs éléments de lentilles réfractives montés dans un barillet d’objectif, et un diaphragme d’ouverture situé au niveau ou devant un premier élément de lentille dans la pile. Un premier prisme redirige la lumière d’un champ objet d’un premier axe (AX 1) vers le système de lentilles sur un second axe (AX 2). Le ou les éléments d’objectif dans la pile d’objectifs reçoivent la lumière à travers le diaphragme d’ouverture et réfractent la lumière vers un deuxième prisme qui redirige la lumière sur un troisième axe (AX 3) sur lequel un capteur photo de la caméra est disposé. La lumière redirigée forme un plan d’image au niveau ou à proximité de la surface du capteur photoélectrique.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :