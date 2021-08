Objectif rigide : la nouvelle politique de commerce extérieur vise des exportations de 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 26

in

Cela garantira une augmentation substantielle et soutenue des exportations – à un taux de croissance annuel composé de 15 % jusqu’à l’exercice 26, contre environ 5 % au cours des cinq années jusqu’à l’exercice 20 (avant la pandémie).

L’Inde visera à plus que doubler ses exportations annuelles de biens et services à plus de 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 26 dans le cadre de la nouvelle politique de commerce extérieur (FTP), car elle cherche à adapter ses politiques de manière appropriée pour tirer parti d’un rebond attendu de la croissance économique mondiale, selon des sources dit FE.

Le pays avait ciblé des exportations annuelles (marchandises et services) de 900 milliards de dollars dans le cadre du FTP existant, mais a réussi à réaliser un maximum de 538 milliards de dollars (au cours de l’exercice 19), car les expéditions de marchandises ont pour la plupart faibli.

Cependant, les responsables gouvernementaux estiment qu’étant donné la reprise potentielle de la demande extérieure, les prix internationaux élevés des matières premières et l’accélération de la fabrication nationale due aux programmes d’incitation liés à la production, l’ambitieux objectif d’exportation pourrait être atteint cette fois.

Néanmoins, pour que cela se produise, le gouvernement devra résoudre les problèmes structurels habituels, notamment les coûts logistiques élevés, rembourser les taxes sur les intrants consommés dans les exportations à temps et conclure rapidement les accords de libre-échange avec les marchés clés, estiment les exportateurs.

Le prochain FTP, généralement valable cinq ans, entrera en vigueur le 1er octobre.

Étant donné que le FTP est conçu au lendemain de l’épidémie de Covid-19, il viserait à assurer une plus grande intégration de l’Inde dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et à réduire ses coûts logistiques élevés. En outre, l’initiative Atmanirbhar Bharat trouvera une expression appropriée dans la politique, a déclaré l’une des sources.

Cependant, étant donné la re-priorisation des dépenses, rendue nécessaire par la pandémie, la disponibilité des ressources budgétaires pour stimuler les exportations peut rester insuffisante, ce qui pourrait être un obstacle majeur à une croissance commerciale impressionnante, ont indiqué des sources. Pour compenser en partie cela, le gouvernement pourrait supprimer une pléthore de paperasse et de formalités redondantes et alléger le fardeau de la conformité des exportateurs.

Pour stimuler les exportations de services dans le cadre du nouveau FTP, le gouvernement pourrait réorganiser le programme d’exportation de services depuis l’Inde (SEIS) pour couvrir davantage d’entreprises, en particulier les MPME, ou déployer un nouveau programme, ont indiqué des sources. Dans le cadre du SEIS actuel, le gouvernement offre aux exportateurs des certificats de crédit de droits à hauteur de 5 à 7 % des devises étrangères nettes gagnées.

Le régime proposé de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) pour les exportateurs de marchandises, dont les taux de remboursement n’ont pas encore été annoncés, fera également partie du FTP.

Des sources avaient précédemment déclaré à FE que le gouvernement pourrait également conserver certains programmes d’exportation clés, tels que ceux relatifs aux zones économiques spéciales et aux unités orientées vers l’exportation, dans le nouveau FTP, même si ceux-ci ont été contestés à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). . Cependant, tout nouveau schéma au sein du FTP sera conçu conformément aux stipulations de l’OMC.

Le gouvernement pourrait également renforcer son soutien aux MPME exportatrices pour commercialiser leurs produits, a déclaré l’une des sources. Il pourrait continuer à offrir une aide dans le cadre du programme d’infrastructure commerciale pour l’exportation (TIES), qui devait se poursuivre jusqu’en 2020 mais est toujours opérationnel. Cependant, l’aide au titre du TIES, destinée à améliorer la compétitivité des exportations en construisant des infrastructures commerciales, pourrait être réduite par rapport à l’allocation initiale de Rs 200 crore par an.

Les éléments clés d’une politique logistique nationale, qui est en préparation depuis des mois, figureront probablement dans le FTP. Cette politique visera à réduire les coûts logistiques de 13 % du PIB à 8 % sur cinq ans.

Commentant les perspectives d’exportation, Ajay Sahai, directeur général et chef de la direction de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré que les carnets de commandes pour les fournitures jusqu’en octobre restent impressionnants et que la tendance va probablement se poursuivre. Cependant, l’offre reste un défi. Les frais d’expédition ont grimpé en flèche dans le monde entier et les exportateurs sont confrontés à une grave pénurie de conteneurs. Néanmoins, avec le soutien du gouvernement, l’objectif d’exportation de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22 peut être atteint.

Le Fonds monétaire international a révisé la semaine dernière ses prévisions antérieures de croissance du volume du commerce mondial de 130 points de base pour 2021 à 9,7 % et de 50 points de base pour 2022 à 7 %. L’Inde devrait profiter de l’amélioration des perspectives commerciales mondiales une fois que son offre aura gagné du terrain.