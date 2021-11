Objectif zéro net pour 2070 : l’Inde a besoin d’un soutien financier annuel de 28 milliards de dollars, selon une étude

Le pays aurait besoin de 28 milliards de dollars de soutien à l’investissement annuel au cours des 50 prochaines années, variant de 8 milliards de dollars par an au cours de la première décennie à 42 milliards de dollars par an au cours de la cinquième décennie, selon le rapport.

Pour atteindre l’objectif d’émissions « zéro net » récemment annoncé d’ici 2070, l’Inde a besoin d’un soutien étranger supplémentaire de 1 400 milliards de dollars jusqu’en 2070, selon un rapport publié jeudi par le Centre pour le financement de l’énergie (CEF) du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW). .

Cela permettra 10,1 billions de dollars d’investissements, principalement dans les secteurs de l’électricité et de l’automobile, pour garantir que les besoins énergétiques sont satisfaits par des sources plus respectueuses de l’environnement telles que l’énergie solaire, éolienne, hydraulique, nucléaire et l’hydrogène vert, a-t-il déclaré.

Le pays aurait besoin de 28 milliards de dollars de soutien à l’investissement annuel au cours des 50 prochaines années, variant de 8 milliards de dollars par an au cours de la première décennie à 42 milliards de dollars par an au cours de la cinquième décennie, selon le rapport.

L’étude indique que l’Inde pourrait faire face à un déficit d’investissement important de 3 500 milliards de dollars par rapport aux besoins cumulés de 10 100 milliards de dollars, et qu’un soutien à l’investissement de 1 400 milliards de dollars – sous forme de financement concessionnel – serait requis des économies développées pour mobiliser des capitaux étrangers qui comblent le fossé. Le secteur de l’électricité lui-même aurait besoin d’investissements d’une valeur de plus de 8 400 milliards de dollars d’ici 2070, et 1 500 milliards de dollars supplémentaires devraient être investis dans le secteur industriel pour mettre en place une capacité de production d’hydrogène vert.

« La mobilisation des investissements pour atteindre le zéro net devrait provenir des banques nationales, des sociétés financières non bancaires et des marchés des capitaux d’emprunt, à la fois nationaux et internationaux », indique le rapport.

Au début du sommet de la COP26, parallèlement à l’objectif « net-zéro » de 2070, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé que le pays installerait 500 gigawatts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030. La capacité actuelle d’énergie renouvelable de l’Inde est de 103 GW ; une autre capacité de 50 GW est en cours de mise en œuvre et des projets impliquant une capacité combinée de 32 GW sont à divers stades d’appel d’offres.

Une étude précédente du CEEW avait déclaré que la capacité totale d’énergie renouvelable installée en Inde devrait augmenter à 7 425 GW d’ici 2070 si l’ensemble du parc de centrales électriques au charbon est retiré du mix à ce moment-là.

Arunabha Ghosh, PDG de CEEW, a déclaré qu’« une transition vers des émissions nettes zéro nécessiterait un soutien d’investissement gigantesque de la part des pays développés », a déclaré que « sur le plan national, les régulateurs financiers comme RBI et Sebi doivent créer un écosystème propice au financement de l’économie indienne. transition vers une économie verte ».

Comme FE l’a récemment signalé, le pacte de Glasgow a renié la promesse d’un financement climatique crédible pour les pays en développement et n’a pas pris d’engagement sur l’élimination progressive de l’utilisation du pétrole et du gaz naturel par le monde riche. Pourtant, New Delhi pouvait éprouver de la satisfaction à ne pas laisser le pacte s’imposer une obligation peu pratique de « supprimer progressivement » l’utilisation du charbon.

Le charbon est le pilier du mix énergétique indien et le restera pendant encore quelques décennies, même si sa part dans le mix va plonger avec les énergies renouvelables et les carburants bénins comme l’hydrogène qui devraient faire des progrès rapides. D’après l’analyse de la Central Electricity Authority, la capacité de production d’électricité à base de charbon devrait passer du niveau actuel à 54 % de la capacité totale de production d’électricité de l’Inde à 33 % d’ici l’exercice 30. Actuellement, la capacité totale de production d’électricité installée dans le pays est de 391 GW, dont 209 GW pour les unités à charbon. D’ici l’exercice 30, le CEA prévoit que sur la capacité totale installée de 795 GW, 266 GW seront à base de charbon.

