Objectifs de Biden en matière de changement climatique: comment il pourrait réellement les atteindre

Il est possible d’imaginer les États-Unis en 2030, si le pays réalise les ambitions climatiques du président Joe Biden.

Chacune des 191 centrales au charbon du pays est fermée ou en voie de disparition, et le gaz naturel dans le secteur de l’électricité diminue rapidement. Les énergies renouvelables alimentent plus de la moitié de nos besoins en électricité, et les éoliennes offshore et les grandes installations solaires à grande échelle sont monnaie courante. La majorité des ventes de voitures neuves sont des véhicules électriques zéro émission, tandis que la plupart ou la totalité du parc d’autobus est passé à l’électricité. Les appareils et les bâtiments fonctionnant au gaz dans les nouvelles constructions appartiennent au passé.

Alors, quel est le plan pour y arriver?

L’objectif de Biden à l’échelle de l’économie d’au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030 ne nous dit pas grand-chose sur ce à quoi il ressemblera secteur par secteur. Comme l’a écrit David Roberts, contributeur de Vox, avec le nouvel engagement, Biden «ne fait que« rallier les troupes et les diriger dans la bonne direction ». Comment ses politiques peuvent survivre à son administration et comment le Congrès réagit compte encore plus.

Heureusement, beaucoup de gens intelligents ont élaboré une feuille de route qu’ils jugent très faisable.

Au moins une douzaine d’études récentes publiées par des groupes de réflexion, des universitaires et des militants montrent comment réduire de moitié les émissions d’ici 2030. Le groupe de travail sur le climat de la Maison Blanche publiera également un plan secteur par secteur plus tard cette année.

Bien qu’ils fassent tous des hypothèses légèrement différentes, les experts conviennent que nous n’avons pas à attendre les percées technologiques pour s’attaquer à trois des secteurs les plus polluants de l’économie. «Nous avons des solutions facilement disponibles» pour atteindre l’objectif de 2030, a expliqué le directeur du programme international du Natural Resources Defence Council, Jake Schmidt.

Il y a aussi le prix beaucoup plus important et à plus long terme: la neutralité carbone d’ici 2050. Cela va être beaucoup plus difficile parce que le pays a alors besoin de voir des progrès majeurs dans des secteurs difficiles pour lesquels nous n’avons pas encore de solutions faciles.

Pour ramener la pollution à zéro net d’ici le milieu du siècle, les États-Unis et le monde devront regarder au-delà de l’électricité propre et des voitures et plutôt vers d’autres sources majeures de pollution par les gaz à effet de serre. Ceux-ci incluent l’industrie lourde, l’agriculture, les stratégies d’utilisation des terres et le transport maritime international, qui produisent une grande partie de la pollution mondiale par le carbone et le méthane.

Mais le monde ne peut pas attendre encore quelques décennies pour commencer à comprendre ces secteurs plus difficiles à décarboner. «Vous devez travailler à rebours à partir du zéro net [in 2050] et trouver comment revenir à nos jours », a déclaré Pete Ogden, vice-président pour l’énergie, le climat et l’environnement à la Fondation des Nations Unies.

La fin du charbon, le déclin du gaz et l’essor des véhicules électriques

Toutes les études telles que America Is All In, NRDC, Energy Innovation et Lawrence Berkeley National Laboratory sont d’accord sur une chose: les centrales à charbon restantes aux États-Unis doivent fermer avant 2030 (à moins d’une percée miracle sur le carbone capture et stockage).

Un moyen d’y parvenir est un objectif national d’électricité propre, adopté par le Congrès. Biden a promu un plan visant à adopter une norme qui porterait les objectifs d’énergies renouvelables des services publics à 80% de carburant sans émissions d’ici 2030, et réduirait la dépendance au gaz d’ici 2035. L’objectif augmenterait les sources sans émissions de 40% du réseau (en comptant le nucléaire avec les énergies renouvelables). Son EPA travaille également déjà à la préparation de nouvelles réglementations sur les centrales électriques qui remplacent le Clean Power Plan de l’ère Obama.

À mesure que le secteur de l’électricité devient plus propre, les appareils, les bâtiments et les voitures connectés au réseau deviennent également plus propres. Biden dispose de fonds pour stimuler les bornes de recharge pour véhicules électriques dans son plan d’infrastructure, mais il reste encore beaucoup à suivre, à savoir des normes ambitieuses en matière d’économie de carburant qui font passer les voitures, les camions légers et les autobus à l’arrêt du gaz.

Encore une fois, rien à ce sujet n’est facile. Cela dépend du fait que le Congrès intensifie enfin son action en adoptant une politique nationale sur le climat. Le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden injecte de l’argent sérieux dans le secteur de l’électricité: le plan totalise 1 billion de dollars en investissement total dans l’énergie propre, plus que l’ensemble de la relance du Congrès en 2009, utilisant le pouvoir du gouvernement fédéral de la bourse pour stimuler le déploiement d’énergie propre, étendre les crédits d’impôt pour l’énergie propre et créer des subventions globales pour l’énergie propre.

Mais pour vraiment annoncer la fin du charbon, la nation a besoin d’une politique de réglementation qui définit une direction claire qui survivra aux fluctuations politiques de président à président. L’administration Biden a proposé une norme nationale d’électricité propre, ou CES, pour assurer le signal le plus fort possible.

«L’objectif de l’administration Biden de 100% d’énergie propre d’ici 2035 implique un objectif intermédiaire d’au moins 80% d’ici 2030. Des technologies éprouvées et prometteuses peuvent nous y amener, même si la combinaison exacte de ressources propres sera influencée par les forces du marché. Un CES fédéral fort est nécessaire pour soutenir des investissements cohérents dans ces ressources et technologies à faible coût zéro carbone », écrit le groupe de recherche Energy Innovation dans son rapport.

De même, davantage de chargeurs de véhicules électriques, d’infrastructures et de crédits d’impôt pourraient faire des véhicules électriques un choix plus attrayant pour les consommateurs, mais cela n’aura aucun sens si les ventes de SUV gourmands en essence continuent d’augmenter. La lutte contre les émissions liées au transport exigera également des normes nationales pour des flottes plus écoénergétiques.

Faire de grands progrès dans ces deux secteurs permettrait de s’attaquer aux deux plus grandes sources de pollution en Amérique: les transports avec 29% des émissions et l’électricité avec 25%.

Nous devons prendre au sérieux les émissions industrielles

Après les voitures et le transport, l’industrie lourde a la plus grande empreinte climatique aux États-Unis avec 23% (et 22% dans le monde). Et dans le monde, 10% des émissions proviennent de la combustion de combustibles fossiles pour obtenir la chaleur intense nécessaire pour créer du ciment, de l’acier et des produits pétrochimiques. Ces usines sont souvent situées dans des communautés à faible revenu et des communautés de couleur, de sorte que le nettoyage de leur pollution climatique permettrait également de sauver des vies des risques de pollution atmosphérique.

Il est possible de nettoyer une partie de la pollution de l’industrie en se concentrant sur l’efficacité énergétique et en s’appuyant sur un réseau plus propre, en utilisant une technologie déjà disponible pour commencer à réduire les émissions industrielles d’ici 2030. Mais après avoir saisi ce fruit à portée de main, une R&D majeure et de nouvelles politiques seront nécessaire pour ces secteurs.

C’est là que la feuille de route devient plus trouble, car il n’y a pas d’alternatives claires aux combustibles fossiles lorsqu’il s’agit de fabriquer du ciment. C’est là que les technologies émergentes peuvent entrer en jeu, notamment le captage et le stockage du carbone et l’hydrogène.

Le ministère de l’Énergie fait le pari que l’hydrogène «vert» sera une grande partie de la réponse. Comme l’explique Justine Calma de The Verge, pour que l’hydrogène soit véritablement «vert», il devrait être fabriqué à partir d’énergies renouvelables, bien qu’il soit actuellement trop coûteux de le faire à grande échelle.

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a annoncé lors du sommet que le DOE souhaitait faire baisser le prix de l’hydrogène de 80% pour être «compétitif par rapport au gaz naturel». Cela changerait en effet la donne, mais cela nécessitera un gros investissement dans la recherche et le déploiement.

Nous ne pouvons pas ignorer l’agriculture, l’utilisation des terres et le transport maritime international

Plusieurs secteurs ne connaîtront probablement pas une tonne de changements avant 2030. L’agriculture et les décharges sont des sources majeures de pollution, représentant respectivement 40% et 20% des émissions mondiales de méthane. Et les transports maritimes et aériens dans le monde sont des sources de pollution plus petites mais toujours croissantes.

Il y a un thème similaire pour tous ceux-ci: bien qu’il puisse y avoir des alternatives aux combustibles fossiles, les alternatives sont encore trop chères, ou trop naissantes, pour être mises en pratique sans investissement gouvernemental massif.

Le méthane provenant de l’agriculture et des décharges est plus difficile à combattre car une grande partie est liée à notre consommation de viande et au gaspillage alimentaire. Des groupes comme l’Environmental Defence Fund ont exhorté l’administration Biden à commencer par une réduction de 40% des émissions de méthane d’ici 2030, dont la majeure partie proviendrait de la réduction de la pollution par le méthane provenant des opérations pétrolières et gazières.

Le sommet de la Journée de la Terre de Biden a montré que les pays commençaient à augmenter leurs investissements dans la décarbonisation de ces industries plus délicates, par exemple un nouveau partenariat entre les États-Unis et le Danemark pour travailler sur le transport maritime. «Les technologies dont nous avons besoin pour décarboner le transport maritime nous sont connues, elles ont donc besoin d’investissements et doivent être renforcées», a déclaré l’envoyé spécial pour le climat, John Kerry. «Il incombe à toutes les nations d’envoyer un signal clair à l’industrie afin qu’elle fasse ces investissements dans un proche avenir.»

Pendant ce temps, en ce qui concerne le problème du méthane de l’agriculture, la Maison Blanche n’a défini aucune stratégie spécifique. Et il n’interdit certainement pas la viande.

Jusqu’à présent, le plus loin que l’administration soit allé est l’annonce par le secrétaire à l’Agriculture, Tom Vilsack, d’une vague nouvelle initiative «pour accélérer l’innovation agricole mondiale grâce à une recherche et un développement accrus». Et les États-Unis ont annoncé une initiative avec les Émirats arabes unis pour lancer la Mission d’innovation agricole pour le climat, axée sur la recherche et le développement. La R&D pourrait se concentrer sur des cultures prometteuses pour la capture du carbone et des aliments qui réduisent l’empreinte méthane des vaches.

Les solutions climatiques ne se matérialiseront pas «miraculeusement». Nous devons faire le travail.

Pour compenser la part des États-Unis en tant que plus grand pollueur historique du monde, ils doivent essentiellement apprendre à marcher et à courir en même temps. Le pays peut fixer des objectifs agressifs à court terme pour l’énergie propre, suivis des voitures, tout en préparant le terrain pour le long terme dans des domaines tels que les émissions industrielles, l’agriculture et l’utilisation des terres.

La technologie n’interviendra pas pour nous sauver avec une percée en 2049. Les neuf prochaines années sont cruciales pour chaque partie de l’économie des combustibles fossiles, pas seulement là où nous obtenons notre électricité. Comme l’a dit Jake Schmidt de NRDC, «Vous ne pouvez évidemment pas attendre de trouver les solutions jusqu’en 2030, puis espérer qu’elles sont miraculeusement là.»