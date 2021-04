Objectifs de déficit: une architecture budgétaire du 21e siècle pour l’Inde

La catastrophe causée par la pandémie sur la vie et les moyens de subsistance de la population a été sans précédent, et la forte contraction des revenus aux niveaux central et étatique a contribué à la forte augmentation du déficit budgétaire. Image représentative

Par M Govinda Rao

La pandémie a entraîné un dérapage sans précédent des objectifs budgétaires. Selon l’estimation révisée du Centre pour 2020-2021, le déficit budgétaire, à 18 billions de roupies (soit 9,5% du PIB), était massif et, en outre, les États auraient subi un déficit de 25,5 billions de roupies (soit 13,5% du PIB). PIB) – un tel dérapage n’a jamais été observé auparavant. Le total des engagements en cours devrait être proche de 90% du PIB. Au niveau central, les recettes réelles semblent avoir légèrement dépassé l’estimation révisée, en raison d’une meilleure perception de l’impôt sur le revenu et de la TPS, en mars; mais les chiffres globaux resteront probablement proches de l’estimation révisée. Dans le cas de l’État également, une meilleure perception de la TPS, une déconcentration fiscale et une compression délibérée des dépenses en capital devraient contenir le déficit budgétaire à environ 4% du PIB.

Les niveaux élevés de déficit et de dette ne sont pas une surprise. La catastrophe causée par la pandémie sur la vie et les moyens de subsistance de la population a été sans précédent, et la forte contraction des revenus aux niveaux central et étatique a contribué à la forte augmentation du déficit budgétaire. Pour l’année prochaine, le déficit budgétaire du Centre est estimé à 15 billions de roupies, soit 6,8% du PIB et, en supposant que les États continuent d’emprunter près de 4% du PIB, le déficit public total sera de 23,9 billions de roupies ou 10,8. % du PIB.

Alors que les emprunts importants pour l’exercice 21 n’auraient pu être évités, il faut noter que RBI, pour permettre au gouvernement d’emprunter à bas coût, a dû contrôler les rendements par une infusion massive de liquidités de temps en temps grâce à des opérations d’open market. et l’Opération Twist. Outre une réduction significative du taux repo, les rendements des titres publics ont dû être maintenus bas, ce qui implique que les banques ont dû réduire les taux des dépôts à terme. Le maintien des taux d’intérêt sur la petite épargne à des niveaux élevés a créé une rigidité à la baisse des taux de dépôt car les banques, par crainte de perdre leurs dépôts, ne pouvaient pas réduire davantage les taux déjà bas.

Sans surprise, le gouvernement a voulu aligner ces taux, mais la décision a été rapidement annulée pour des raisons politiques. Le gouvernement devra engager rapidement le processus d’assainissement budgétaire pour faire baisser les niveaux des déficits et de la dette. La quinzième Commission des finances a recommandé un plan de consolidation fournissant une fourchette cible. En supposant que l’estimation du déficit budgétaire pour l’année de référence pour l’exercice 21 est de 7,4%, le rapport de la Commission indique que si la reprise économique est plus lente que celle qu’elle a évaluée, le déficit budgétaire devrait être ramené de 6,5% au cours de l’exercice 22 à 4,5% au cours de l’exercice 26. . Si la récupération est conforme à l’évaluation, la consolidation passera de 6% en FY22 à 4% en FY26. Et, si la reprise est plus rapide, la consolidation devrait être de 6% à 3,5%.

Le déficit des recettes devrait être ramené de 4,9% en FY22 à 2,8% en FY26, et l’encours des passifs devrait être ramené de 61% à 56,6% au cours de la période. Dans le cas des États, la limite indicative du déficit devrait être ramenée de 4% du PIB en FY22 à 3% en FY24 et rester à ce niveau par la suite. Le plafond de la dette des États par rapport au PIB varie de 32,5% en FY22, augmente à 33,3% en FY23 et a légèrement diminué par la suite à 32,6% en FY26. Ainsi, le déficit budgétaire global par rapport au PIB est censé être ramené de 9,3% en FY22 à 6,8% en FY26, et l’encours des engagements devrait être ramené de 88,3% à 85,7% au cours de la période.

La Commission a également suggéré une restructuration majeure de la loi FRBM par un groupe intergouvernemental de haut niveau pour concevoir le cadre FRBM et superviser sa mise en œuvre. Le gouvernement de l’Union est muet sur cette recommandation, mais la recommandation sur les plafonds d’emprunt nets pour les États a été acceptée en principe. En ce qui concerne l’assainissement du déficit budgétaire du gouvernement de l’Union, la ministre des Finances, dans son discours sur le budget, s’est fixé l’objectif de 4,5% du PIB d’ici l’exercice 26. Il semble que le gouvernement ne s’attende pas à une reprise rapide ou souhaite un calendrier de consolidation plus assoupli.

Dans son chapitre intitulé «Architecture budgétaire pour l’Inde du XXIe siècle», la Commission a formulé des recommandations importantes pour une conduite plus efficace de la politique budgétaire fondée sur des règles, de meilleures pratiques de gestion budgétaire et des réformes institutionnelles. Il a recommandé une série de réformes de la gestion des finances publiques pour avoir une couverture et des rapports plus complets, des prévisions macroéconomiques et budgétaires améliorées, une amélioration des pratiques de gestion de la trésorerie – pour accroître l’efficacité opérationnelle et assurer une plus grande transparence et responsabilité. En ce qui concerne la comptabilité fiscale, la Commission a recommandé un plan assorti de délais pour la transition progressive vers la comptabilité et l’information financière normalisés, en vue de l’adoption éventuelle d’un système de comptabilité d’exercice.

L’une des recommandations les plus importantes de la quinzième Commission, à l’instar de son prédécesseur, est la création d’un conseil budgétaire indépendant avec le pouvoir d’accéder aux dossiers comme l’exigent l’Union et les États. Les recommandations formulées par la treizième Commission des finances et le Comité de révision budgétaire étaient de faire nommer les conseils budgétaires par le ministère des Finances et de leur faire rapport – auquel cas, il cesse d’être indépendant. En revanche, la quatorzième Commission des finances a recommandé la modification de la loi FRBM pour permettre au Parlement de nommer le Conseil et de lui faire rapport.

La quinzième Commission a recommandé la nomination d’un conseil indépendant. Sur la base des pratiques internationales, il a répertorié un certain nombre de fonctions indicatives qui comprennent (i) la fourniture de prévisions macro-économiques et budgétaires pluriannuelles; (ii) évaluer la performance budgétaire par rapport aux objectifs à travers les niveaux de gouvernement; (iii) évaluer la pertinence et la cohérence des objectifs budgétaires dans les États; (iv) la réalisation d’évaluations indépendantes de la viabilité budgétaire à long terme; (v) évaluer les déclarations de politique budgétaire des gouvernements dans le cadre des législations sur la responsabilité budgétaire; (vi) donner des conseils sur les conditions d’utilisation des clauses de sauvegarde; (vii) le coût de la politique des nouvelles mesures avec des implications budgétaires importantes; (viii) fournir un appui analytique aux commissions des finances, y compris au niveau des États; et (ix) publication de tous leurs rapports et méthodologies sous-jacentes.

Bien entendu, pour commencer, il peut être souhaitable de confier au Conseil un mandat plus restreint qui comprend la réalisation de prévisions macroéconomiques et budgétaires, l’établissement des coûts des nouvelles mesures ayant des implications budgétaires importantes et l’évaluation des performances budgétaires par rapport aux objectifs. Il s’agit d’une recommandation importante pour l’architecture budgétaire du XXIe siècle pour l’Inde, mais le gouvernement de l’Union est resté silencieux sur sa mise en œuvre dans le rapport sur les mesures prises.

(L’auteur est conseiller économique en chef, Brickwork Ratings, et membre de la quatorzième Commission des finances. Les opinions sont personnelles)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.