Objectifs de Gérone et résumé

11/04/2021 à 21:16 CET

Jordi Roura

Cristhian Stuani Il a été une fois de plus le héros de Gérone pour surmonter un match qui avait été compliqué, et beaucoup, en première mi-temps, avec le 0-1 d’Alcorcón. L’Uruguayen est sorti après la pause du banc et en moins d’un quart d’heure, avec trois buts en onze minutes, a fait tourner le tableau d’affichage pour apporter l’euphorie dans les tribunes de Montilivi.

RIF

ANS

Gérone

Juan Carlos, Valery, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Arnau (Calavera, 86′), Terrats (Kebé, 46′), Aleix García, Pablo Moreno (Stuani, 46′), Baena (Juncà, 94′) et Bustos ( Artéro, 73′).

Alcorcon

Dani Jiménez, David Fernández, Nico Gorosito, Fornies (Hugo Fraile, 71′), Laure, Arribas (Lucho, 85′), Aguilera (Bellvís, 71′), Zarfino (Moyano, 71′), Juan Hernández, Asencio (Al Badaoui, 52′) et Juanma.

Buts

0-1 M. 30 Gorosito. 1-1 M. 54 Stuani. 2-1 M. 62 Stuani. 3-1 M. 65 Stuani.

Arbitre

Sánchez López (Comité de Murcie). TA : Stuani (90′) / Aguilera (50′), Hugo Fraile (89′) et Lucho (94′).

Incidents

Montilivi. 4 419 spectateurs.

Trois buts, ou de beaux buts, le tout grâce à des tirs à la tête impressionnants, pour repérer les centres d’Aleix Garcia, Bustos et Arnau. Deuxième victoire consécutive et Gérone qui, pour la première fois cette saison, peut se permettre de lever les yeux. Ah ! Et personne ne se souvenait de la longue liste des victimes, sans pièces de valeur avec Samu, Borja ou Jairo pour le match d’hier.

C’était la même vieille histoire, répétée d’autres fois cette saison. Gérone commandait le jeu, avait des approches et avait trouvé la formule pour surmonter la ligne de pression de fer d’un Alcorcón qui arrivait à Gérone au fond avec l’eau jusqu’au cou. Les Terrats contrôlaient mal la zone et sa tentative de vaseline n’a pas créé de danger. Peu de temps après, Aleix Garcia tentait sa chance de l’extérieur de la surface et obligeait Dani Jiménez à frimer pour envoyer le ballon en corner. L’équipe de Míchel a généré, mais dans sa deuxième erreur, il a mordu la poussière. Une défaite de Baena a généré une contre-attaque de Madrid, Arribas a mangé Valery et son tir pourrait envoyer Juan Carlos en corner. La première erreur a été enregistrée, mais pas la seconde. Dans ce corner, la défense, très passive, a permis à Arribas de peigner au premier poteau et Gorosito, sans opposition, a marqué le 0-1 à volonté.

Le set a changé en seconde période. Valery a pardonné le match nul mais pas Stuani, qui est sorti après la pause, bientôt, à la 54e. Corner qui se termine avec le ballon aux pieds d’Aleix, et son centre est envoyé par l’Uruguayen au fond des filets. L’élan local ne s’est pas arrêté là. Peu de temps après (min. 62), un grand coup de Gérone qui se termine par un centre de Bustos et à nouveau Stuani, de la tête, met le 2-1 qui a fait tourner le tableau des scores. Il a achevé son œuvre d’art, un triplé en onze minutes, avec une passe 3-1 d’Arnau, également de la tête.