Objectifs de Gérone et résumé

20/06/2021 à 23h40 CEST

Marc Brugues

Soit. Gérone continuera la saison prochaine en deuxième division A après avoir raté l’occasion de monter en première division aujourd’hui contre le Rayo Vallecano qui a gagné 0-2 à Montilivi et s’est remis du 1-2 réalisé par Gérone à Vallecas. Comme si c’était une malédiction, Gérone a encore pleuré lors d’une finale des barrages au stade. Un but dès qu’Álvaro García a commencé le match et un autre en plus de la première partie de Trejo a liquidé les options de un Gérone, nerveux et mal à l’aise, qui a joué à partir de la 55e minute avec un homme de plus à la suite de l’expulsion du visiteur Velázquez. L’histoire noire de l’équipe dans la lutte pour se rendre à First Montilivi se poursuit et s’allonge avec un nouveau chapitre. A Lugo, Saragosse, Osasuna et Elche s’ajoute maintenant un Rayo qui savait très bien jouer ses cartes et a remporté le jackpot.

RIF

Rayon

Gérone

Jean Charles; Yan Couto (Aday Benítez, 66′), Santi Bueno, Juanpe, Arnau (Stuani, 60′), Franquesa (Antonio Luna, 77′); Gumbau (Samu Sáiz, 46′), Cristóforo (Ramon Terrats, 46′), Monchu; Yoel Barcenas et Mamadou Sylla.

Rayon Vallecano

Luca ; Mario Hernández (Advíncula, 77 ‘), Velázquez, Catena, Fran García; scar (Iván Martos, 85 ‘), Santi Comesaña; Isi, Óscar Trejo (Qasmi, 77′), lvaro (Mario Suárez, 85′); Andrés (Esteban Saveljich, 58’).

Buts

0-1 M. 7 lvaro García. 0-2 M. 45 + 1 Trejo.

Arbitre

Iglesias Villanueva (galicien). TA : Bárcenas (31′), Juanpe (85′) / Emi Velázquez (40′ et 56′), Trejo (76′) et Catena (96′).

Incidents

Montilivi. 1 500 spectateurs.

Une saison plus tard, le football avait donné une seconde chance à Gérone. Le 1-2 du match aller à Vallecas a été un magnifique résultat pour terminer le travail de Montilivi, mettre fin à l’arrière-goût amer de la saison dernière et enfin célébrer la promotion tant désirée en Première Division. C’était le match le plus important de la saison oui. Une journée pour avoir la tête froide, beaucoup de bon sens et savoir gérer les émotions.

La dynamique et les sensations nous invitaient à faire confiance à Gérone mais aujourd’hui à Montilivi tout le monde était clair que ce ne serait pas facile. Ils le savaient mais ne savaient pas comment le réaliser. El Rayo, sans rien à perdre, sortirait pour mordre dès le départ et l’arreón initial des Madrilènes devait être contenu avec sérénité et maturité. Très vite, les Madrilènes frapperaient. Pas six minutes se sont écoulées car, après deux virages et quelques approches, Álvaro García regagnera le dos des centraux de Gérone et surmontera le départ de Juan Carlos ci-dessus pour faire le 0-1.

Gérone n’était pas bien entré dans le match, car il a vu à quel point Rayo était de retour dans le match. Une erreur de Juan Carlos contre Andrés Martín, qui a coûté presque cher à un grand mécontentement, a confirmé que l’équipe a fait un flan. La forte pression madrilène en début de balle a laissé ceux de Francisco sans idées, qui n’ont pu trouver ni Sylla ni Bárcenas. La mobilité d’Andrés Martín et d’Álvaro García entre les centraux a blessé un Gérone inconfortable et nerveux.

Juan Carlos a dû apparaître pour arrêter un tir de Trejo, qui avait trouvé une autoroute (m.35). Les derniers de la première mi-temps, les Gironais ont eu plus le ballon et ont généré la seule occasion nette sur un coup franc accroché au pot qu’Arnau, dans la surface, a terminé aux mains de Luca Zidane. En plus de la première partie, une contre-attaque d’Álvaro García a été terminée par Trejo mettre un terrible 0-2 au tableau de bord et faire réapparaître tous les fantômes.

Francisco a amené Terrats et Samu Sáiz au milieu pour Cristóforo et Gumbau pour essayer de donner plus de possession et de contrôle au milieu du terrain. Une passe filtrée de Samu Sáiz a permis à Bárcenas mais son tir a été bien capté par Zidane. Gérone est sorti avec un autre air au redémarrage et a vu, en outre, comment Velázquez a vu le deuxième jaune et a été expulsé (m.55).

Avec une demi-heure à jouer, Francisco l’a joué en retirant un défenseur, Arnau, pour faire venir Stuani et passer à jouer avec une ligne de quatre derrière. Malgré l’avantage, le Rayo a endormi le match et n’a pas permis à Gérone de trouver un but qui pourrait forcer la prolongation. Sans idées en attaque et trop de nerfs, pour attaquer une équipe en infériorité, Gérone est tombée dans le piège du Rayo et les minutes ont fondu jusqu’au coup de sifflet final grâce au lipotypes multiples et perte de temps des joueurs en visite. L’équipe de Francisco n’a pas eu une seule chance de forcer la prolongation, qui a fini impuissante à voir, une fois de plus, comment un rival célébrait la promotion sur la pelouse de Montilivi. La légende noire de Gérone grandit