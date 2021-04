Objectifs de prix de Venus (XVS) pour 100 $ dans un contexte de TVL croissante et de flambée des opérateurs DeFi

18 avril 2021 06:32 & nbspUTC

Mise à jour:

18 avril 2021

Par Clark

La valeur totale bloquée dans Venus a atteint un record de 11,1 milliards de dollars alors que les opérateurs DeFi affluent vers la scène à la recherche de rendements attrayants. BSC a rapidement pris de l’importance en 2021, car les coûts de transaction élevés et le mobbing sur le réseau ETH ont poussé des investisseurs de plus petite taille à la recherche d’alternatives peu coûteuses.

L’un des choix les plus élevés pour obtenir un rendement sur le BSC est Venus (XVS), un protocole algorithmique de marché monétaire et de monnaie stable artificielle qui fournit une solution de prêt et de copie pour l’écosystème DeFi.

Les données de TradingView & Cointelegraph Markets montrent que le prix de Venus a grimpé de 3K% au cours des 2 premiers mois de l’année, passant d’un court de 3,20 $ le 1er janvier à un sommet historique de 103 $ le 19 février avant de passer à 35 $ en mars. 25. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du XVS se négocie à 98 $.

Les commerçants poursuivre rendement stable avec moins risque

Lors de la comparaison de protocoles dissemblables entre les réseaux blockchain, le plus grand concurrent de Venus sur le réseau Ethereum est Maker et son DAI stablecoin. En plus d’être doués pour déposer des garanties pour obtenir un rendement, les opérateurs peuvent également emprunter en contradiction avec leur garantie en frappant le VAI stablecoin, un jeton artificiel BEP-20 attaché à la valeur d’un dollar américain.

Les opérateurs qui préfèrent conserver une partie importante de leur collection dans un stablecoin peuvent acquérir VAI et le déposer dans le coffre-fort Venus pour obtenir un rendement de 19,91% au moment de la rédaction.

Ceux qui souhaitent devenir plus compliqués dans la communauté peuvent acheter le jeton XVS, qui est le jeton d’ascendance pour le protocole Venus et permet aux détenteurs de jetons de voter sur les variations de l’écosystème, comme l’ajout de nouveaux types de garanties ou l’organisation du développement de produits.

La liste des jetons renforcés par le protocole continue de s’agrandir, avec de nombreux jetons les plus importants précédemment disponibles pour les opérateurs pour gagner un rendement. Les pièces actuellement prises en charge comprennent Polkadot (DOT), Ethereum, Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), Chainlink (LINK), XRP et Cardano (ADA).

Les rendements obtenus par le protocole se situent en moyenne entre 4% et 10%, les paiements étant versés selon la même procédure que la garantie mise en place. Bien que le montant réalisé sur Vénus soit inférieur à celui de nombreux choix d’agriculture de rendement, les utilisateurs n’ont pas besoin de s’inquiéter des pertes temporaires ou de la valeur du jeton de protocole tombant et supprimant leurs gains.

Les données de Defistation montrent que Vénus est actuellement la première étape DeFi du BSC en valeur totale verrouillée, avec 7,8 milliards de dollars de garanties actuellement déposées sur le protocole.

Comparée à DeFi, elle traverse tous les réseaux de chaînes de blocs, Venus se classe 8e derrière son principal concurrent Ethereum Curve, qui dispose actuellement de 6,47 milliards de dollars en TVL.

Le mouvement des investisseurs institutionnels et de détail dans l’écosystème de la crypto-monnaie a été choisi en 2021 et cette tendance est susceptible de se poursuivre dans un avenir prévisible.

Malgré la promotion de Berlin cette semaine sur le réseau ETH, les frais sont assez élevés et cela laisse la porte ouverte aux chaînes et protocoles rivaux qui observent pour élargir leur base d’utilisateurs.

Venus est bien placée pour comprendre le développement supplémentaire alors que les gens fuient progressivement le système financier hérité à la recherche de rendements avancés et d’une mobilité facile des capitaux.

