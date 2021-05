Objectifs et faits saillants de Brighton

18/05/2021 à 22:53 CEST

Roger Payró

Une immense joie que Brighton a apportée à ses fans, avec qui ils ont été réunis après plus d’un an, comme cela s’est également produit à Old Trafford. La boîte de Graham Potter a fait de la magie et est revenue de 0-2 à City, bien qu’il ait bénéficié de la Expulsion anticipée de Joao Cancelo à 10 ‘. Deuxième défaite en trois jours pour City, qui n’avait rien en jeu et qui a pour objectif la finale de la Ligue des champions.

BRI

MCI

Brighton

Robert Sanchez; White, Webster, Burn; Gross, Alzate (Zeqiri, 65 ‘), Bissouma, Moder; Jahanbakhsh (Lallana, 49 ‘), Welbeck (Trossard, 29’), Mac Allister.

Manchester City

Ederson; Cancello, pierres, jours, Zinchenko; Bernardo Silva (Gabriel Jesus, 77 ‘), Rodri, Gündogan (Fernandinho, 56’); Mahrez, Ferran Torres (Eric Garcia, 15 ‘) et Foden.

Buts

0-1 M. 2 Gündogan. 0-2 M. 48 Foden. 1-2 M. 50 Trossard. 2-2 M. 72 Webster. 3-2 M. 76 Burn.

Arbitre

Stuart Attwell. TA: Jahanbakhsh (27 ‘), Webster (93’) et Robert Sanchez (95 ‘) / Bernardo Silva (73’), Rodri (79 ‘) et Fernandinho (82’). TR: J’annule (10 ‘).

Incidents

Stade Amex. 8 000 téléspectateurs.

Un objectif de Gündogan, l’avant-garde par excellence de ce cours, vers un centre de Mahrez il semblait cimenter le triomphe d’un après-midi placide. Rien n’est plus éloigné de la réalité, un jugement d’Annulation Il a changé la perspective du jeu. Le luso mesurait mal dans une longue boule, Welbeck Il a remporté le match et a dû l’assommer lorsque l’ancien United s’est rendu seul à Ederson.

En dépit d’être en infériorité numérique, L’équipe de Pep a résisté en première mi-temps. Eric est venu remplacer Ferran et Mahrez et Foden a pu augmenter le loyer. Stuart Attwell et l’arbitre du VAR ont raté un entrée très difficile de Jahanbakhsh à Gündogan qu’il aurait pu – ou aurait dû – quitter Brighton avec un de moins.

La ville a enduré, que dès qu’ils ont quitté le vestiaire mettre le 0-2 avec un but de Foden. Ride du ’47’ à partir de son propre terrain de jeu de catch-catch et définition croisée avec l’orteil. La réaction des «mouettes», immédiate. Une erreur de Rodri conduit au jeu d’attaque qui Trossard transformé en une œuvre d’art. Faux pierres, Dias et Bernardo dans la région pour battre Ederson plus tard.

Le but a donné beaucoup de vie aux hommes de Potter, qui en cinq minutes dans la phase finale ont provoqué une frénésie au stade Amex. Webster, par à-coups avec un objectif laid mais efficace, égalait le concours et Brûler il a fini par la retourner avec une tête. City l’avait en remise à une double occasion de Gabriel et Eric mais les trois points sont restés à Brighton.