Objectifs et résumé de Gérone

22/08/2021 à 22:22 CEST

Bruno Martin

Ajouter les six des six points initiaux était l’objectif avant le match. Il aurait pu être atteint si Stuani J’aurais vu porte dans l’addition. Avec Raul Fernández Vaincu, et sans opposition, son tir a été pris par l’ancien joueur du Barça Ferigra sous des bâtons alors que tout le monde chantait déjà le but. Les fans chanceux qui étaient dans Montilivi ils l’ont mérité.

RIF

APL

Gérone

Juan Carlos, Bernardo, Jairo (Juncà, m.84), Gumbau (Gabri, m.58), Stuani, Sarmiento (Bustos, m.58), Samu Saiz (Baena, m.58), Aleix Garcia, Juanpe, Terrats (Kébé, m.78) et Arnau.

Las Palmas

Raul Fernández, Sergio Ruiz, Ferigra, E.Curbelo, Peñaranda (Jesé, m.57), Loiodice (Maikel Mesa, m.45), Lemos, Fabio, Raúl Navas, A.Moleiro (Clemente, m.59) et S Cardona (Crespo Garcia, m.74).

Arbitre

Mlle Alvéndiz. Jaune : Terrats, Juanpe et Stuani (Gérone) ; Jesé, Lemos, Loiodice, Clemente et Peñaranda (Las Palmas).

Incidents

Municipale de Montilivi. 2 163 spectateurs.

Bien placé derrière, Las Palmas vu comment l’initiative a été favorisée par les habitants au début de chaque partie. Malgré la possession du ballon, le domaine était totalement stérile sans créer d’options d’objectif. La première chance du match est venue des bottes de Stuani. C’était à la 16e minute que l’Uruguayen s’est retrouvé seul dans la surface, a chargé sa jambe mais Navas il a glissé sur l’herbe pour perturber l’action.

La réplique des canaris, que peu à peu ils ont été encouragés, sont venus à travers Nous lisons. Son coup de tête est sorti. Avec peur et sans risquer aucune des deux équipes, les visiteurs ont renversé le match sur l’aile gauche où se trouvait le joueur de Gérone. Cardona.

Le Gérone fermait l’équipe visiteuse en seconde période. Stuani avait 1-0 dans une grande pièce chorale avec Terrats, les débutants Gabri et Baena, mais sa tête est passée au-dessus de la barre transversale. L’Uruguayen n’a pas non plus touché la remise. Arnau mis le but sur un plateau, avec le gardien battu, mais il est apparu Ferigra pour sauver le 1-0 et forcer le Gérone à confirmer avec un point.