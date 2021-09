Objectifs et résumé de Gérone

03/09/2021 à 23:13 CEST

Marc Brugues

Deuxième défaite suivie par Gérone, fragile au centre du terrain et en défense, mais avec de bons arguments offensifs malgré l’absence de but. Le match a commencé de manière folle, le Sporting embouteillant l’équipe catalane dans son domaine. Dans ces étapes initiales, le duel n’avait pas de propriétaire car Gérone, malgré la prise du ballon, souffrait à chaque fois que le Sporting volait et contre-attaquait.

RIF

FS

Gérone

Jean Charles; Calavera (Gabri, 79′), Bernardo, Juanpe, Juncà (Jairo, 29′); Óscar Ureña, Aleix García, Terrats (Pol Lozano, 79′), Álex Baena (Sarmiento, 79′); Bustos (Samu Sáiz, 59 ‘), Stuani.

Sportif

Marin; Milovanov, Babin, Valiente, Kravets ; Pedro Diaz, Grajera ; Aitor García (Nacho Méndez, 73′), Villalba (Berto, 89′), Campos (Berrocal, 89′); Campuzano (Pablo Pérez, 64′).

Buts

0-1 M. 15 Champs. 0-2 M. 58 Courageux. 1-2 M. 86 Pol Lozano.

Arbitre

Trujillo Suárez (Canaries). TA : Terrats (21′) / GRajera (37′).

Stade

Montilivi. 2 141 spectateurs.

Avant le quart d’heure, ce sont les Asturiens qui ont pardonné, mais le Sporting a ensuite mordu les dents, dans la seconde qu’ils avaient. Gaspard tiré après une passe décisive de Villalba. Pour couronner le tout, après une demi-heure Junca il prenait sa retraite en raison d’une blessure. Avant la tentative de réaction locale à la mi-temps : Bustes Mariño a exigé l’une des rares actions dangereuses que Gérone a générées du but, et Ureña, très active, a mené un contre que Calavera n’a pas su terminer. Avec une énergie renouvelée, Gérone est sorti après la pause, dominant, contrôlant le ballon et cherchant le but de Marin de près.

Quelque chose avait changé, mais pas assez. Et c’est ainsi que le Sporting a encore frappé. Faute latérale qui Courageux il termine en toute impunité pour porter le score à 0-2. Avec une demi-heure d’avance, Gérone a essayé et essayé (avec un Ureña hyperactif) mais c’était une envie et je ne peux pas pour une équipe qui a du mal à trouver le but. Le débutant est apparu à cinq minutes de la fin Pol lozano pour mettre l’excitation dans les dernières minutes avec un but de l’équipe de l’extérieur de la surface. Il était déjà, de toute façon, trop tard pour au moins sauver un point avant la fin.