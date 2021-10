Objectifs et résumé de Gérone

10/04/2021



Tatiana Perez

Les petites erreurs paient cher. Surtout, si vous avez la deuxième équipe la plus dangereuse devant vous. Gérone s’est trompée hier et Almería n’a pas hésité à en profiter avec buts de Sadiq et Robertone pour prendre l’avantage et laisser les hommes de Montilivi sur le déclin (1-2).

Gérone

Jean Charles; Martínez (Valery, 83′), Bernardo, Juanpe, Izquierdo; Terrats (Kebe, 76′), Aleix García, Borja García (Bustos, 76′); Baena, Stuani, Sarmiento (Saiz, 53′).

Almería

Fernando; Pozo (Nieto, 79′), Chumi, Babic, Centelles (Akieme, 85′) ; Robertone, De la Hoz, Costa ; Portillo (Lazo, 79′), Sadiq (Sousa, 89′), Ramazani (Curro, 79′).

Buts

0-1 M. 52 Sadiq. 1-1 M. 60 Bernardo. 1-2 M. 68 Robertone.

Arbitre

Santana poli (canari). TA : Bernardo (40′), Baena (75′) / Sadiq (34′), Rubi (63′), Centelles (71′), Robertone (87′).

Incidents

Jour 8. Montilivi. 4 904 spectateurs.

Même s’il est vrai que les buts ne sont pas arrivés en première mi-temps, le match a commencé avec vivacité. Les hommes de Míchel ont immédiatement dominé sur le terrain, croyant en son idée et enfermant Almeria dans sa zone, bien qu’ils n’aient pas renoncé au danger devant le but de Juan Carlos.

L’arbitre a annulé un but contre son camp à Stuani, qui a recommencé, juste avant que Fernando n’intervienne pour contrecarrer un centre de Sarmiento après avoir battu Pozo en un contre un. Le plus clair de l’équipe de Rubi, mais c’est un tir de Portillo à l’intérieur de la surface que Juan Carlos a sauvé d’un arrêt.

Un soulagement auquel il n’a pas pu être remédié en seconde période après une erreur dans la sortie du ballon de Gérone. Sadiq n’a pas réussi à dépasser son équipe (min. 51). Dix minutes plus tard, Bernardo a semblé rendre justice à l’égalité. Cela n’a pas duré longtemps. Et c’est sur une passe décisive de Sadiq que Robertone a marqué (min. 68).