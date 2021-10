Objectifs et résumé de Gérone

16/10/2021

Le à 19:09 CEST

.

Huesca s’est retrouvé ce samedi avec la victoire en réalisant un grand exercice d’efficacité à Gérone (1-3), avec un but de Marc Mateu et un doublé de Jaime Seoane sur les trois occasions sans faute qu’il a eues à Montilivi, dans l’un des matches. du dixième tour de LaLiga Smartbank.

RIF

TEINTE

Gérone

Jean Charles; Arnau (Ureña, 85′), Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Valery, 85′); Alex Garcia ; Álex Baena (Ibrahima Kébé, 85′), Borja García (Moreno, 69′) ; Nahuel Bustos (Stuani, 69′) et Samu Sáiz.

Huesca

Andrés Fernandez; Buffarini, Cristian Salvador, Ignasi Miquel, Florian Miguel ; Escriche (Gaich, 80′), Seoane, Mikel Rico (Nwakali, 67′), Marc Mateu ; Isidro Pitta (Pedro Mosquera, 67′) et Joaquín (Andrei, 79′).

Buts

0-1M. 47 : Marc Mateu. 1-1 M. 71 : Pablo Moreno. 1-2 M. 83 : Seoane. 1-3 M. 96 : Seoane.

Arbitre

Moreno Aragon (Madrid). TA : Juanpe (11′), Aleix García (83′), Ibrahima Kébé (90′) et Stuani (95′) / Joaquín (22′), Marc Mateu (28′), Ignasi Miquel (42′) et Florian Miguel (67′).

Stade

Montilivi. 6 101 spectateurs.

Gérone était supérieure et avait d’innombrables chances de marquer, mais n’a pu en transformer qu’une, grâce à Pablo Moreno, et a lié la troisième défaite. L’équipe continuera à décliner, après avoir subi la sixième défaite en huit matchs, tandis que Huesca se rapprochait des positions de barrage.

Forcé de renouer avec la victoire, Míchel a eu recours au schéma de trois centraux et de deux voies qui a tant fonctionné à Montilivi avec Pablo Machín et Francisco Rodríguez, et il avait raison, car Gérone était clairement supérieur au premier acte.

L’équipe locale, portée par la poussée de joueurs comme Arnau Martinez, déjà averti avant trois minutes de jeu, avec une tête de Bernardo Espinosa pour une faute commise par Aleix García qui est parti à droite de Andrés Fernández.

Gérone est apparue dans la zone opposée avec danger à plusieurs reprises, mais leur manque de visée a été stoppé, André, le meilleur visiteur du premier acte, et hors-jeu : Moreno Aragón a annulé deux buts d’Arnau et Nahuel Bustos pour hors-jeu.

L’ensemble des Michel a pris le relais et a dominé le match, au point que Huesca s’est à peine approché Juan Carlos Martin avec un tir croisé de Julio Buffarini et une tête de Mikel Rico, mais, encore une fois, il a harcelé son manque de but inquiétant.

L’équipe de Gérone a accumulé des mérites pour avancer au tableau d’affichage, mais elle n’a pas réussi, et Huesca, la plus efficace, a profité de la première occasion nette dont elle disposait pour prendre l’avantage. En 47′, Marc Mateu a battu le gardien local d’une frappe près du poteau gauche, aidé par Dani Escriche.

Le but visiteur a fait taire Montilivi, mais l’équipe et les supporters ont rapidement récupéré et persisté dans leurs efforts. Nahuel Bustos n’a pas réussi un heads-up direct contre Andrés, mais l’équipe locale a fini par remporter le prix pour tant d’insistance à la 71e minute grâce à Pablo Moreno.

Deux minutes seulement après avoir remplacé Borja García, le jeune attaquant, prêté à Montilivi par Manchester City, a marqué de la tête après un jeu brouillon dans la surface.

Avec Huesca enfermé dans leur moitié de terrain, les locaux ont continué à chercher le but jusqu’à la fin et l’ont caressé avec des tirs de Samu Sáiz et Cristhian Stuani et un tir d’Álex Baena qu’Andrés a sauvé en deux mi-temps juste avant d’entrer dans son but. , mais le but est tombé du côté des visiteurs.

Lors de leur deuxième occasion sans faute du duel, Huesca a célébré le 1-2 après un centre de Andreï Ratiu de la droite que Seoane a terminé à la première touche. Une fois de plus, Seoane a fait le 1-3 final dans une contre-attaque rapide (96′).