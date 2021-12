Objectifs et résumé de l’OM

22/12/2021 à 23:53 CET

Match nul au Vélodrome. Marseille n’est pas passée d’un nul à un contre le Stade de Reims et a évité de justesse la défaite face à Dimitri Payet, qui il a marqué l’égalisation à la 97e minute et sur penalty. Les deux équipes ont également terminé avec dix joueurs. Ainsi, l’équipe de Sampaoli ne profite pas de la pierre d’achoppement du PSG et perd également la deuxième place aux mains de Nice, qui a réussi à remporter son match.

OM

REI

Olympique de Marseille

Pau Lopez ; Saliba, Caleta-Car (Lirola, 91′), Peres; Rongier, Kamara ; Ünder, Guendouzi, Payet, Gerson (Dieng, 79′) ; Milik (Konrad, 67′).

Stade de Reims

Rajkovic; Foket, Mbow, Abdelhamid, Gravillon, Konan ; Kebbal (Locko, 46′), Cassama (Diakité, 87′), Lopy, Mbuku (Adeline, 61′) ; Touré (Ekitike, 61′).

Buts

0-1 M.75 Ekitike. 1-1 M.97 Payet (plume).

Arbitre

François Letexier. TA : Rongier (28′), Gerson (45′), Payet (85′) / Cassama (81′), Abdelhamid (93′), Gravillon (2A, 97′). TR : Dieng (85′).

Incidents

Match joué au stade Vélodrome.

La première mi-temps a été calme et dominée par Marseille, même si cela ne s’est pas traduit par un but malgré les nombreuses occasions qui ont été vues. Sous averti à la 11e minute et Kamara, peu de temps après, est revenu pour toucher le but. Les visiteurs, quant à eux, ont vu comment Mbuku s’étirait pour terminer un bon centre à l’intérieur de la surface, mais le destin, capricieux, a voulu que le ballon lèche le poteau.

La domination marseillaise s’est intensifiée, entraînant arrivée après arrivée et le scénario a à peine changé après la pause. Cependant, c’est la peinture d’Óscar García Junyent qui a continué grâce à une belle définition d’Ekitike à 15 minutes du coup de sifflet final. En l’absence de 5 à emporter, Dieng a vu un rouge direct qui semblait condamner l’OM. Mais la fin était épique. D’abord, la VAR a rejeté un penalty favorable à Reims et en 95, le même arbitre vidéo en a donné un aux locaux, qui après de nombreuses protestations, Payet transformé. Non sans voir d’abord l’expulsion de Gravillon pour un double jaune. Une fin d’infarctus qui a fini par laisser les tables à la lumière.