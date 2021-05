Objectifs et temps forts d’Angers

23/05/2021 à 22:58 CEST

Dix ans, ce n’est rien, disent-ils. Mais pour Lille, ce fut une éternité à la gloire. Enfin, après sa dernière ligue obtenue en 2010/2011, Le French Mastiff a pu crier “ champion ” après avoir battu Angers à domicile par 1-2 dans un match confortable pour eux, loin de la nervosité et dépendant d’eux-mêmes pour remporter le trophée de Ligue 1.

ANG

P’tit

Angers

Bernardoni; Manceau, Pavlovic, Thomas, Calle; Bobichon, Mangani; Cabot (Thioub, 57 ‘), Fulgini, Pereira (Doumbia, 57’); Diony (Bahoken, 66 ‘).

Lille

Maignan; Celik, Djalo, Botman, Mandava; Renato Sanches (Luiz Araújo, 82 ‘), André, Soumaré, Yazici (Bamba, 67’); David (Ikoné, 90 ‘), Yilmaz (Xeka, 82’).

Buts

0-1 M. 10 David. 0-2 M. 45 Yilmaz. 1-2 M. 90 Fulgini.

Arbitre

Benoît Bastien. TA: Renato Sanches (75 ‘), Celik (78’).

Incidents

Jour 38. Raymond-Kopa. Porte fermée.

Face aux Dogues l’une des seules équipes à avoir pu le battre au cours des 37 derniers jours. Le match aller a été un avertissement à Christophe Galtier, qui ne voulait rien savoir de ce qui se passait avec le PSG et se concentrait sur la victoire de Raymond-Kopa pour fêter le titre.

Lille ne voulait pas perdre de temps, qui avant 10 ‘était déjà en tête au tableau de bord. Renato Sanches, un autre des “ récupérés ” de Galtier, a trouvé un espace pour filtrer la balle Jonathan David, qui a défini avant le départ de Bernardoni pour ouvrir le bidon et donner plus de sécurité au leader.

Le même gardien, à son malheur, serait à nouveau le protagoniste quelques minutes plus tard. Au bord de la clôture de la première mi-temps, Bernardoni a pris Jonathan David devant lui à l’intérieur de la surface. Bastien n’a pas hésité à sanctionner le penalty. Burak Yilmaz, buteur de l’équipe et grand architecte de la magnifique saison, condamné de la droite pour 0-2.

Angers a tenté de mettre la main à la pâte en fin de partie. Fulgini a fait travailler Maignan jusqu’à ce qu’il reçoive son prix avec un but de la tête à la dernière minute. Mais le triomphe est resté intact à la fermeture du rideau et Lille a enfin pu célébrer le championnat historique. Après sept années consécutives, le trophée de Ligue 1 change le destin. Il n’ira plus à Paris. Lille est le nouveau seigneur et maître du concours de gala.