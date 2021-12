Objectifs et temps forts de Leeds

18/12/2021 à 21:16 CET

L’Arsenal dirigé par les Espagnols Mikel Arteta prolonge sa bonne ligne, s’est installé dans la zone Premier’s Champions League après avoir battu l’Argentin Marcelo Bielsa (1-4) à Ellan Road, en chute libre et de plus en plus proche de la relégation. Dans l’un des rares matches de la dix-huitième journée de l’Angleterre qui a été sauvé de l’influence du COVID-19 et qui a pu être joué, Arsenal a prolongé sa séquence. Il a ajouté la victoire contre Leeds à celles remportées contre Southampton et West Ham.

Meslier ; Drameh, Ayling, Koch, Dallas ; Klich (Greenwood, 79′), Forshaw ; Raphinha, Roberts, Harrison (Summerville, 31′) (McCarron, 81′) ; Gelhartd.

Ramsdale ; Tomiyasu (Cédric, 64′), Blanc, Gabriel, Tierney ; Saka (Smith Rowe, 78′), Partey, Xhaka, Martinelli ; Odegaard (Tavares, 85′) ; Lacazette.

0-1 H, 16 Martinelli. 0-2 M. 28 Martinelli. 0-3 M. 42 Saka. 1-3 M. 75 Raphinha. 1-4 M. 84 Smith Rowe.

André Marriner. TA : Gelhardt (53′), Dallas (56′), Koch (88′) / Xhaka (86′).

Jour 18. Route Elland. 37 000 téléspectateurs.

A Ellan Road il a profité des erreurs de son rival, une équipe en dépression avec une dynamique contrairement à Arteta qui a ouvert le compte au quart d’heure, quand le Brésilien Gabriel Martinelli a profité d’un ballon lâche dans la tentative entre le Français Alexander Lacazette et le défenseur Adam Forshaw de battre Illian Meslier.

A la 28 est venu le deuxième but du visiteur, déclenché par un vol de balle dans son propre terrain par le Suisse Granit Xhaka qui a fait une longue passe, en profondeur, pour Martinelli, qui s’est retrouvé seul avant le but local et n’a pas failli.

C’est au bord de la mi-temps qu’il a condamné le match dans un nouvel enchevêtrement dans la surface dont Lacazette a profité pour envoyer le ballon à Bukayo Saka, qui a tiré, dévié un défenseur, et marqué. L’équipe de Bielsa pourrait rattraper la défaite en seconde période lors d’une faute dans la surface de réparation Ben White a été sanctionné d’un penalty que Raphinha a transformé, bien qu’à six minutes de la fin, Emile Smith Rowe a bouclé la victoire à l’extérieur.

Le triomphe il place Arsenal à la quatrième place avec un match et quatre points de plus que West Ham. Leeds, qui a subi sa troisième défaite consécutive et son quatrième match sans victoire, est seizième, cinq derrière la relégation de Burnley avec trois matchs à jouer.