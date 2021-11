Objectifs et temps forts de l’Irlande

11/11/2021 à 22:49 CET

Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo sur le terrain, n’a pas pu avec l’Irlande et signé un match nul (0-0) croupion marqué par un mauvais jeu et la quasi absence d’occasions avec lesquelles leur classement avec la Serbie se jouera lors de la dernière journée du groupe A.

IRL

POUR

Irlande

Bazunou ; Doherty, Coleman, Duffy, Egan, Stevens (McClean, 78′) ; Cullen, Hendrick (Hourihane, 78′) ; Ogbène, Robinson, McGrath (Idah, 61′).

le Portugal

Ru Patrick ; Semedo, Pépé, Danilo, Dalot ; Palhinha, Matheus, Bruno Fernandes (Renato Sanches, 75′) ; Cristiano, André Silva (Joao Felix, 75′), Guedes (Rafael Leao, 57′) (José Fonte, 83′).

Arbitre

Gil Manzano (Espagne). TA : Ogbene (29′), Coleman (54′), Doherty (90′) / Danilo (71′). TR : Pépé (2A, 82′).

Incidents

Journée 9. Stade Aviva. 41 700 spectateurs.

Bien qu’il soit toujours à la première place, il a gaspillé une belle occasion de maintenir l’écart de deux points qu’il avait avec la Serbie. Maintenant, les deux équipes sont à égalité à 17 et, Même si avec un match nul il pouvait atteindre le Qatar, l’image qu’il offrait à Dublin n’était pas bonne du tout.

La victoire de la Serbie, 3-1 contre l’Azerbaïdjan, a contraint l’équipe portugaise à au moins faire match nul. Avec un point, il resterait le leader, mais il pourrait générer des doutes inutiles. L’Irlande, sans rien choisir, l’honneur était en jeu et il a choisi de relancer un jeu coincé dans l’attente d’une erreur de son rival pour surprendre.

Le Portugal est tombé dans le piège. Il était enveloppé d’une toile d’araignée difficile à surmonter. L’Irlande, très ordonnée, a à peine cédé du terrain. Très loin derrière, il a séché l’équipe portugaise, que dans les 45 premières minutes, il n’a guère apprécié les occasions.

André Silva l’a tenté d’une frappe qui est allée loin du poteau gauche du but défendu par Gavin Bazunu. Et il n’y avait pas grand-chose d’autre. Seule une plainte de Cristiano, qui a regretté que Jesús Gil Manzano n’ait pas pris de penalty après avoir reçu la pression d’un défenseur sur son corps en sautant pour diriger un ballon.

L’Irlande, en revanche, sans aucune prétention à gérer le duel, avait le plus clair avec un tir de Robinson que Rui Patricio a sauvé. Avec très peu, il a créé beaucoup d’agitation et a continué en seconde période, au cours de laquelle le Portugal s’est à nouveau écrasé contre un mur qui semblait insurmontable.

Jusqu’à la 67e minute, le Portugal n’a pas réussi à perturber le but de Bazunu. C’est Cristiano, d’une tête, qui a touché un but qui aurait été l’or pour son équipe. Mais ce n’était pas le jour. C’était un duel de peu d’occasions et dans lequel l’efficacité était de mise. Presque cent pour cent.

Il n’y en avait pas et le Portugal, en tête, s’est retrouvé avec un homme de moins en raison de l’expulsion de Pepe dans la dernière étape. C’était le chant du cygne d’un match qui semblait voué au 0-0.

Mais cela pourrait être pire. Un but irlandais sur la corne aurait pu être une tragédie. Heureusement pour l’équipe portugaise, le choc, que Will Keane a donné sous la forme d’un but à la 96e minute, a été annulé et dépendra de lui-même. Contre la Serbie, ils vivront leur jugement définitif.