Objets de collection et authentification chez NFT BZL Miami

Lors du NFT BZL à Miami, il y avait un panel dédié aux objets de collection et à l’authentification. Pour cela, les panélistes invités étaient le journaliste George Lang et les artisans diamantaires d’Addison Taylor Scott et Marla Berger.

Dans la présentation, le journaliste a évoqué la collecte de deux NFT. Le lauréat du prix Peabody est le créateur et propriétaire du sketch de Patty Hearst dans la salle d’audience. Ainsi que les « croquis sous-marins » des souvenirs historiques de la Seconde Guerre mondiale de l’USS Arizona.

Lang a parlé d’un NFT d’un dessin original de la salle d’audience du procès de l’héritière kidnappée Patty Hearst qui devait en fait être vendu aux enchères pendant l’événement.

Il a dit que Hearst, la petite-fille et héritière du magnat de l’édition américain William Randolph Hearst, avait 19 ans lorsque le 4 février 1974, elle a été kidnappée dans son appartement de Berkeley, en Californie, par un groupe de guérilla urbaine se faisant appeler la Libération symbiotique. Armée.

Lang mentionne également qu’elle a été arrêtée le 18 septembre 1975. 19 mois après l’enlèvement, pour des crimes commis en collaboration avec le groupe. Et que son procès a commencé le 4 février 1976. Lang a déclaré lors de l’événement qu’il couvrait le procès de Hearst à San Francisco pour CBS News. Les caméras n’étaient pas autorisées dans la salle d’audience à l’époque, et la presse s’est appuyée sur les croquis de la salle d’audience pour fournir des représentations visuelles du procès.

Panneau d’authentification et d’objets de collection NFT au NFT BZL Miami

USS Arizona sans cadre avec authentification NFT

Aussi, le journaliste a parlé de la cartographie illustrée détaillée. L’USS Arizona était stationné à Pearl Harbor lorsque des bombardiers japonais ont attaqué le 7 décembre 1941. Lang a mentionné que l’Arizona a été touché par quatre bombes perforantes, a explosé et a coulé dans le port, tuant 1 177 marins. En 1962, le mémorial de l’USS Arizona a été construit sur le cuirassé coulé.

L'USS Arizona était un cuirassé de classe Pennsylvanie, un exemple majeur de la puissance navale américaine en temps de guerre. La cartographie illustrée officielle, son NFT et son certificat d'authenticité numérique sont ensemble aux enchères au NFT BZL de Miami.

Au cours du sommet, le journaliste a souligné à quel point il était gratifiant d’avoir l’opportunité d’assister à des événements historiques importants. Qu’aujourd’hui ils peuvent être authentifiés dans la blockchain et ceux-ci ne peuvent pas être modifiés.

Bijoux et jetons durables

De l’autre côté de la scène, les artisans diamantaires d’Addison, Taylor Scott et Marla Berger, ont parlé un peu des bijoux et de la grande connexion qu’ils trouvent en créant des pièces uniques et originales pour des clients du monde entier et qu’ils conçoivent aujourd’hui via un NFT.

Ils ont déclaré qu’ils utilisaient les NFT pour authentifier chaque pierre, chaque diamant, chaque bijou afin de filtrer chaque conception. Ils ont profité de l’événement pour vendre également aux enchères un NFT de diamants sertis, dont un diamant physique de 11,91 carats.

