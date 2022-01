Objets ou gâteaux ? Les gâteaux les plus réalistes du monde vous laisseront bouche bée | Vie

Ils ressemblent à de vrais objets de tous les jours… Jusqu’à ce que quelqu’un y enfonce un couteau et que vous découvriez qu’ils sont faits d’une délicieuse génoise et de la crème. Impossible!

Avec Gâteaux Tuba Geçkil, il est difficile de savoir quand l’œuvre se termine et quand commence le dessert.

Tout a commencé il y a quelques années, en 2008, alors qu’elle préparait un gâteau pour son fils, et elle s’est dit : « tout ce que je peux tenir dans ma main, ça peut être un gâteau »…

Ainsi, l’artiste Tuba Geçkil, qui avait déjà exposé ses tableaux et peintures dans diverses expositions, a décidé échanger les pinceaux pour la palette de pâtisserie, et se spécialise dans la création les gâteaux les plus réalistes du monde. Dans cette vidéo, vous pouvez voir certaines de ses incroyables créations :

Dans la plupart des cas, il est impossible de dire s’il s’agit d’un objet ou d’un gâteau, jusqu’à ce que vous enfonciez le couteau…

Comme vous pouvez le voir dans d’autres vidéos sur sa chaîne YouTube, Tuba Geçkil utilise génoise fourrée à la crème pour créer le squelette de l’objet que vous souhaitez transformer en gâteau.

Créez ensuite la couche extérieure et les différentes parties ou accessoires de l’objet avec fondant, une sorte de pâte, moulable comme de la pâte à modeler, mais comestible.

Grâce au colorant alimentaire, le fondant se décline en une multitude de couleurs. Et il peut être acheté dans des magasins comme Amazon.

Bien entendu, la réalisation de ces œuvres d’art nécessite des connaissances en dessin, modelage et sculpture.

Tuba Geçkil Il possède une boulangerie en ligne appelée Red Rose Cake où il vend des gâteaux pour les mariages, les anniversaires et toutes sortes de commandes.

Il était également membre de l’équipe turque qui a participé aux Jeux Olympiques IKA Culinary Olympics, où a remporté 4 médailles d’or et une d’argent, battant tous les records.

Grâce à son site Web, vous pouvez également vous inscrire à des cours en ligne sur la modélisation de figures, les gâteaux 3D, les bustes, l’art culinaire et d’autres techniques de pâtisserie.

Un exemple curieux de reconversion artistique: En troquant les pinceaux contre la pâtisserie, Tuba Geçkil a acquis une renommée mondiale, participant à de nombreuses émissions de télévision à travers le monde.