Objets perdus : de la récente résurgence de Stewart Cink à la DGC qui obtient son propre événement phare

2022. Oui, je sais. Le vent n’a pas exactement soutenu les voiles au début d’une autre année menacée par cette pandémie sans fin. Il y a une certaine indignation qui s’est glissée dans la plupart des gens à qui je parle ; un sentiment omniprésent de vouloir se réapproprier notre monde, circonscrit entre quatre murs depuis près de deux ans. Au moment où j’écris ces lignes, je réfléchis à la prudence de déménager chez mes parents dans la banlieue de la capitale, Gurugram, où, au moins pour ce week-end, il n’y a pas de verrouillage en place. Cela signifie qu’au moins je peux trouver un coin isolé d’un stand et frapper des balles de golf. Comment les marqueurs ont changé… l’accès à un practice semble être plus que ce que je peux souhaiter en ce moment.

Il y a eu de bonnes nouvelles en provenance d’Inde. Le Delhi Golf Club obtient enfin son propre événement de renom sur l’Asian Tour. Grande nouvelle, étant donné que le réseau n’a pas accueilli d’événement de l’Asian Tour depuis 2018. L’Open DGC de 500 000 $ devrait avoir lieu du 24 au 27 mars 2022 et est parrainé par Mastercard. La DGC et l’Asian Tour ont signé un accord qui exprime l’intention d’augmenter la mise à un million de dollars au cours des cinq prochaines années et d’inviter certains des meilleurs golfeurs du monde à l’événement. Le Temple de la renommée sud-africain Gary Player, qui a peaufiné la mise en page en 2019, devrait faire une apparition. Un autre hacker de golf d’outre-mer m’a récemment demandé si la rénovation de la DGC avait quelque chose à voir avec le fait de rendre le parcours plus long et plus difficile. Question intéressante et valable de quelqu’un qui n’a jamais vu le cours. Et la réponse est, pas vraiment. La superficie limitée de la DGC – 179 acres – au cœur de Delhi ne peut pas être augmentée et la disposition de 6 900 verges ne repose pas sur la longueur pour garder les golfeurs sous contrôle. Cette responsabilité incombe aux jhadis impitoyables et impénétrables qui bordent les allées de ce tracé historique. La question m’a fait m’interroger, cependant, sur d’autres mises en page courtes qui accueillent des événements de classe mondiale. En tête de liste se trouve peut-être le plus beau parcours des États-Unis – Pebble Beach – qui atteint un modeste 7075 mètres. Pebble Beach s’appuie sur les bunkers et la brise marine – des dangers traditionnels – pour empêcher les joueurs de la maîtriser, et ces défis ont résisté à l’épreuve du temps. Le DGC n’est pas différent : il suffit d’un mauvais coup et d’une visite aux jhadis pour réduire un grand tour, à un désastreux. L’événement aura-t-il lieu ? Et pourrons-nous faire partie d’une galerie pour le regarder ? On peut espérer.

La DGC dédie le premier DGC Open à la mémoire de feu Siddharth Shriram, ex-président de la DGC qui avait conçu ce tournoi. L’héritage de golf de M. Shriram s’étend bien au-delà des allées étroites du club et englobe le golf féminin à travers le pays. On se souviendra toujours de lui comme d’un supporter indéfectible qui a soutenu à lui seul le golf féminin amateur et professionnel alors que personne ne le touchait avec un fer 7.

Dans d’autres nouvelles, j’ai lu la récente résurgence de Stewart Cink. Vous vous souvenez de Cink ? Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu de champion Open plus ignoré que le vétéran qui a contrecarré la quasi-victoire de Tom Watson en 2009. Cink a volé sous le radar, littéralement, droit et bas, au cours des deux dernières années. Son pilote fiable à faible trajectoire au milieu du parcours n’a pas catalysé de nouveaux succès sur le PGA Tour. « Je pouvais le frapper bien et droit », a-t-il déclaré à pgatour.com, « mais je perdais des mètres dans les airs. » Cink s’est lancé dans un changement de swing dans lequel il a déplacé le ballon vers l’avant dans sa position et est passé à un driver plus bas. Le nouveau swing amélioré a changé son angle d’attaque de -2 à +2, le plus grand facteur de distance avec les conducteurs modernes. La hauteur moyenne du sommet des coups de départ de Cink a augmenté de près de 20 pieds, pour atteindre 114′, 4″. Il s’agissait du 26e rang le plus élevé du TOUR la saison dernière et a conduit à une augmentation de 15 verges de sa distance moyenne de transport au départ du tee. « Je n’essayais pas de changer mon angle d’attaque, mais la configuration a changé et la façon dont j’utilisais les plus gros muscles de mon corps pour mon swing arrière, j’ai en quelque sorte accédé à plus de puissance à partir des zones les plus fortes de mon corps », Cink a déclaré à pgatour.com, « et ces deux changements ont simplement entraîné une vitesse de balle beaucoup plus élevée et un angle d’attaque bien meilleur.

D’un autre côté, la plupart d’entre nous, amateurs, profitent de prendre un pilote plus élevé. Certains des plus grands frappeurs sont également les plus longs. Le vainqueur du championnat de la PGA, Phil Mickelson, a eu le sommet moyen le plus élevé sur ses coups de départ la saison dernière (135 pieds, 2 pouces). Rory McIlroy s’est classé deuxième, tandis que Bryson DeChambeau était quatrième dans cette métrique. Si vous ne pouvez pas changer la position de votre balle, ajoutez simplement du loft à votre driver. Solution rapide.

Pas de chance pour le jeune Victor Hovland qui a récupéré ses clubs, sans chauffeur utilisable, lorsqu’il s’est récemment rendu à Hawaï pour un événement. J’ai lu, avec nostalgie, que les clubs de Hovland étaient égarés en transit par la compagnie aérienne – cela ressemble à une vie différente que nous ayons traité de tels problèmes. Je viens d’être informé qu’un voyage de golf en Thaïlande prévu il y a quelque temps a été reporté et sera potentiellement annulé compte tenu de l’état nébuleux dans lequel se trouve le monde face à cette nouvelle variante. Je vais juste donner mon étui rigide de voyage de golf. Il occupe trop d’espace et, au moins au cours des deux dernières années, n’a servi à rien, à part un sombre rappel de l’époque dans laquelle nous vivons. Une relique d’une époque où j’ai voyagé à l’étranger au moins une fois par mois pour jouer au golf quelque part dans le monde . En ce moment, j’espère juste que je pourrai atteindre cette plage le week-end. Mais je ne compterais pas là-dessus. Retour au tapis de putting.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.