Objets perdus et trouvés: maintenant AI pour aider à récupérer les objets perdus sur un vol

Les passagers peuvent désormais enregistrer une réclamation à l’aide de leur appareil mobile en quelques secondes pour signaler, payer et organiser le rapatriement ainsi que suivre leur article à chaque étape.

Ce sont des périodes de pandémie et les voyages aériens – à la fois à l’intérieur du pays et à l’étranger – sont sévèrement limités. Cependant, en temps normal, les passagers laissent chaque année des millions d’articles – y compris des téléphones, des portefeuilles et des sacs – dans les avions et dans les aéroports, ce qui coûte à l’industrie des millions de dollars en frais de rapatriement. Il peut coûter jusqu’à 95 $ pour gérer et rapatrier un article perdu, y compris l’enregistrement, le traitement des demandes de renseignements et des appels des clients, le stockage et les frais postaux, estime SITA, un fournisseur bien connu de services informatiques et de télécommunications pour l’industrie du transport aérien.

SITA a lancé WorldTracer Lost and Found Property, une solution activée par l’intelligence artificielle (IA) qui résout un casse-tête d’un million de dollars pour l’industrie du transport aérien: comment retourner rapidement les articles laissés dans les avions ou dans les aéroports à leurs propriétaires. Tirant parti de la solution WorldTracer de SITA, utilisée dans 2 200 aéroports par la majorité des compagnies aériennes mondiales, Lost and Found Property réduit de 90% le coût du rapatriement des objets perdus. Les employés des compagnies aériennes peuvent enregistrer un élément trouvé, créer un rapport d’élément manquant et valider une correspondance en moins de deux minutes. La solution accélère également considérablement le temps de recherche et de retour des articles trouvés, 60% de ces articles étant retournés dans les 48 premières heures.

Le processus de traitement des objets perdus est aujourd’hui encore largement manuel. De multiples parties prenantes sont impliquées, et très souvent la compagnie aérienne manque de contrôle ou de visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’événements. Ce processus manuel complique encore davantage le temps nécessaire pour faire correspondre un élément à un rapport manquant. Les passagers peuvent désormais enregistrer une réclamation à l’aide de leur appareil mobile en quelques secondes pour signaler, payer et organiser le rapatriement ainsi que suivre leur article à chaque étape.

En utilisant des technologies de pointe telles que la vision par ordinateur, l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, WorldTracer Lost and Found Property recherche une base de données mondiale d’images et de descriptions pour faire correspondre l’élément trouvé à un rapport d’élément manquant. La solution utilise la reconnaissance d’image pour identifier des détails tels que la marque, le matériau et la couleur de l’élément manquant. Il est également reconnu des mots similaires dans la description pour faire une correspondance définitive. La compagnie aérienne peut alors immédiatement avertir le propriétaire et lui renvoyer l’article.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.